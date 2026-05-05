Bojan Dubljevic: "El del Granada es el partido más importante de la temporada, depende de nosotros"

Claro y sin rodeos, como buen balcánico, se mostró Bojan Dubljevic en rueda de prensa. Sin quitarle peso a la final que tiene por delante el Casademont Zaragoza el próximo sábado. "El del Granada es el partido más importante de la temporada. Lo bueno es que jugamos en casa, ante nuestra afición. Hemos preparado toda la semana este encuentro y sabemos lo que nos espera si ganamos o si perdemos. Vamos a dar nuestro máximo y a luchar hasta el final", aseguró el pívot, que considera que el conjunto andaluz, a pesar de ser el colista, "está en buena forma y tienen a un jugador que ahora mismo está a nivel de MVP (Bozic).

No obstante, Dubljevic está convencido que si el equipo aragonés está a su nivel superará al Granada. "Creo que todo depende de nosotros. Si mostramos la imagen de la segunda parte en Girona, ese es el equipo que queremos ser. Si mostramos la de la primera parte, tendremos problemas. Todo depende de nosotros y creo que estamos preparados para el partido", analizó. Precisamente de la bochornosa primera mitad del Casademont en tierras catalanas habló el de Montenegro: "Empezamos muy mal y no sé exactamente qué pasó. Lo único positivo de ese partido fue que despertamos, aunque demasiado tarde. Luchamos hasta el final, pero no ganamos. Lo de la primera parte no puede repetirse nunca más".

Lo que necesite el equipo

En lo personal, Bojan Dubljevic afirmó que "estoy bien, pero lo importante es hacer lo que el equipo necesite de mí. Me da igual si es en defensa, en ataque o en el rebote. Quiero ayudar al equipo y dar mi máximo. Para mí lo más importante es ganar y voy a luchar hasta el final".

Por último, el veterano jugador explicó que tanto Trae Bell-Haynes como DJ Stephens "trabajan cada día muy fuerte para que, cuando llegue el momento de volver a la pista, estén preparados al cien por cien físicamente".