El expresidente José Luis Rubio rememora el paso de 'Piculín' Ortiz por el CAI Zaragoza : "Era una gran persona. Yo no lo hubiera dejado ir"

La madrugada de este martes fallecía José Rafael Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño, a la edad de 62 años y después de luchar durante más de 24 meses contra el cáncer colorrectal que padecía. El que fuera pívot durante una temporada en Zaragoza triunfó en la NBA y deslumbró en la Liga ACB tras su regreso a España, jugando en equipos como el Real Madrid o el FC Barcelona, donde llegó a conquistar la Copa del Rey en 1991.

Sin embargo, los primeros pasos de 'Piculín' Ortiz a este lado del charco fueron en la capital aragonesa, en el que por entonces era el CAI Zaragoza, completando con el equipo la campaña 1987-1988. El presidente del club en aquellos años, José Luis Rubio, lamenta profundamente la pérdida de un mito del deporte: "Yo ya tenía conocimiento de su enfermedad y de que no estaba bien, pero la noticia, aunque sepas esta circunstancia, siempre es una sorpresa y un disgusto grande, también por lo que supuso él en nuestra historia".

El dirigente, al mando también de la parcela deportiva en aquella época, fue el artífice de su fichaje, un movimiento que recuerda a la perfección: "Yo todos los años iba a Estados Unidos a ver las Ligas de verano y lo vi jugar. Era un jugador muy importante, de difícil fichaje, porque además había sido drafteado por Utah Jazz. Nos llegó la noticia de que Utah no se quedaba al jugador y estaba libre, y me puse en contacto con él. Le dije quién éramos y que cómo era nuestro equipo, a la altura que jugábamos dentro de la competición en aquel momento. La cuestión es que le convencí y, además, fichó con nosotros por 4 años".

Piculín Ortiz, con la equipación de Utah Jazz durante su etapa en la NBA. / @JBauhauss

Un gran año en Zaragoza fue suficiente para que su equipo en la NBA quisiera con él de nuevo entre sus filas: "Entonces el entrenador era Ranko Zeravica. Piculín jugó muy bien con nosotros, pero se dio la circunstancia de que el vicepresidente Utah Jazz, que era el que lo había drafteado, vino a Zaragoza a ver un partido y habló con nosotros. El tema era que lo querían al año siguiente, pretendían que fuera para Estados Unidos porque tenían los derechos", recuerda Rubio.

El ahora presidente del Club Baloncesto Zaragoza hizo lo posible para hacer valer el acuerdo en vigor y no perder a una pieza clave como el puertorriqueño. "Había un contrato con nosotros de 4 años y teníamos que darle una solución. Lo que nos ofreció era hacer un cambio con algún jugador de la plantilla de Utah, alguien que nosotros pudiéramos querer". Un trato con el que ambas partes estuvieron de acuerdo enseguida: "A Ranko le pareció bien la idea y fue a Estados Unidos porque yo aquella temporada no pude viajar, estuvimos en contacto telefónicamente. Él vio el campus y le gustó Mel Turpin. Utah pagaba el 75 % del contrato que tenía allí, que era 1 millón de dólares, y nosotros el resto".

Piculín Ortiz, durante su etapa en el CAI Zaragoza. / Club Baloncesto Zaragoza

Así finalizaba la etapa del pívot en la capital aragonesa. Una única temporada que empezaba a consagrarlo como promesa del baloncesto antes incluso de ser una estrella con su país: "Además 'Piculín' Ortiz en la selección de Puerto Rico ha sido siempre una estrella. Allí es un dios como jugador", valora Rubio, quien, en solo un año creó grandes lazos: "Aparte de buen jugador era una gran persona y hubo una relación de amistad. Al leer la noticia, uno se lleva un disgusto. Hace poco también fallecía Moncho Monsalve, que también fue alguien importante en la trayectoria del equipo entonces".

Concluye el expresidente del histórico club de baloncesto lamentando la prematura marcha Piculín, a quien le hubiera gustado poder retener en el CAI: "Hizo un buen año, había un gran equipo en aquella temporada. Yo no me lo hubiera dejado llevar, pero como a Ranko, que era el entrenador, le gustaba la negociación con Utah Jazz, por eso no continuó".