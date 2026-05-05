El Granada, rival del Casademont, puede ser equipo de Primera FEB esta jornada

Si para el Casademont Zaragoza el duelo del próximo sábado es una final, para su rival es algo más. El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, puede descender de categoría de forma matemática en la próxima jornada de la ACB en el Príncipe Felipe ante un rival directo de los rojinegros en la pugna por la permanencia en la máxima categoría.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz afronta las cinco últimas jornadas como último clasificado con cinco victorias, a cuatro de una salvación que marcan con nueve partidos ganados el Gran Canaria, el San Pablo Burgos y el propio Casademont.

La derrota sufrida por el Covirán Granada este domingo en la pista del Surne Bilbao Basket (88-83) complicó muchísimo las opciones de permanencia de un cuadro andaluz. Los granadinos certificarían su descenso a la Primera FEB si pierden en Zaragoza el sábado y, además, el San Pablo Burgos gana su partido ante el Barça.

Un desastroso inicio

En el caso de salir con opciones matemáticas del choque ante los maños, el descenso del equipo granadino probablemente llegaría el miércoles siguiente, cuando recibirá al Barça en el Palacio de Deportes de la ciudad andaluza.

El Granada, que esta campaña aún no ha vencido como visitante, ha ganado dos partidos en las tres últimas jornadas, pero su reacción ha sido muy tardía y ha llegado cuando sus opciones de salvación eran mínimas tras su pésima primera vuelta, en la que solo ganó un encuentro.