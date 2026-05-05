La incógnita Helena Pueyo que puede decantar las semifinales entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida

Por mucho que el Casademont Zaragoza parezca que le tiene tomada la medida al Perfumerías Avenida a tenor de sus últimos enfrentamientos, la eliminatoria de semifinales entre las aragonesas y las de Salamanca se presenta muy igualada porque las de Montañana llegan en uno de los mejores momentos de forma y, aunque el conjunto zaragozano no llega para nada mal, además de a Carlos Cantero, ha perdido profundidad en su rotación tras la marcha de Leite a Estados Unidos y las dudas físicas que arrastra el equipo.

Porque acostumbrados a ver una rotación larga de 12 jugadoras durante prácticamente todo el curso, en los últimos encuentros Ferreres solo ha podido contar con nueve de sus chicas sanas debido a los problemas de Nerea Hermosa y de Helena Pueyo. La pívot ha tenido un papel más secundario durante todo el curso, pero la presencia de la balear puede ser uno de los factores que, con lo equilibrada que se presenta la doble batalla, decanten la balanza hacia un lado o hacia el otro.

Porque Helena Pueyo no es una más, es una pieza diferencial que cuando está a su máximo nivel es devastadora. Adelante y atrás. Porque la escolta es tanto una amenaza en ataque cuando se encuentra inspirada como un seguro de vista defensivo que es capaz de amargar a la que tenga en frente. Con los lógicos altibajos propios de una temporada tan cargada de partidos, la española ha seguido creciendo esta temporada hasta tal punto de haber entrado en el mejor quinteto de la Liga Femenina Endesa. Pueyo también fue la MVP de la Supercopa que levantó el Casademont a comienzos de curso en Huesca. Seguro que en Salamanca están mirando de reojo que es lo que pasa con la balear. Bien saben allí de lo que es capaz. En el último partido, en la visita de las zaragozanas al Perfumerías Avenida, la joven española fue la máxima anotadora del encuentro, con 17 puntos, en la victoria del Casademont. Pero, por el momento, es una incógnita si Helena Pueyo va a poder jugar las semifinales y, si lo hace, a qué nivel físico va a estar.

Sin renovar

Hace unos días, su presencia parecía complicada. La escolta seguía con muchas molestias en su pie después de la lesión que sufrió en la Final Six de la Euroliga. Sin embargo, su evolución en las últimas horas está siendo favorable y no está ni mucho menos descartadas para aparecer en la eliminatoria, incluso ya en el partido de ida de este jueves. Si tiene minutos ya en el pabellón de Würzburg dependerá de muchos condicionantes. El primero y más importantes, sus sensaciones. El segundo, el marcador. Si el Casademont controla el partido en Salamanca es muy posible que Pueyo no arriesgue y sigue su proceso de recuperación pensando en la vuelta del domingo en el Príncipe Felipe.

Si su cuerpo se lo permite, seguro que la jugadora del equipo aragonés hará un esfuerzo por ayudar a sus compañeras porque, entre otras cosas, Helena Pueyo puede estar viviendo sus últimos días en el Casademont Zaragoza. La balear es una de las pocas jugadoras en la plantilla que todavía no ha renovado y nada ha trascendido públicamente sobre su futuro. Lo que está claro es que el conjunto aragonés tiene muchas más posibilidades de ganar la Liga con Pueyo sobre la cancha. Quién sabe si es su último servicio a la causa.