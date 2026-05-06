El Casademont Zaragoza y Caja Rural refuerzan su compromiso

El Casademont Zaragoza y Caja Rural siguen juntos. El club aragonés y la entidad bancaria han anunciado este miércoles la renovación de su acuerdo de patrocinio en un evento celebrado en la sede de banco y en el que han estado presentes Reynaldo Benito, presidente de Basket Zaragoza, y Luis Ignacio Lucas, director general de Caja Rural de Aragón.

"Es una alianza basada en la confianza, el compromiso y la apuesta por nuestro territorio", pregonaron en la comunicación del acuerdo. "Gracias por seguir a nuestro lado", escribió el Casademont Zaragoza en sus redes