Devin Robinson, jugador del Casademont Zaragoza: "Va a ser duro, el Granada no tiene nada que perder y sí mucho que ganar"

Si ayer Bojan Dubjlevic señalaba el duelo ante el Granada como el más importante del curso, este miércoles en Devin Robinson le quitó algo de trascendencia al choque del sábado. "Creo que este partido es tan importante como todos los demás. Necesitamos ganar este igual que hace unas semanas. Pero sí, es un encuentro muy importante este fin de semana y tenemos que estar totalmente concentrados, como lo estuvimos hace un par de semanas, para intentar conseguir la victoria", empezó el ala-pívot.

Para Robinson "una de las claves será salir a competir. Va a ser un partido muy duro, porque ellos no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. Nosotros tenemos que compartir el balón, defender bien y centrarnos mucho en nuestra defensa". Además, habló de Bozic, el mejor jugador nazarí. "Está haciendo una gran temporada, así que tendremos que intentar frenarlo un poco. Sobre todo, tenemos que centrarnos en lo que debemos hacer nosotros y jugar como lo hicimos en los partidos anteriores", explicó.

Lo que no se puede repetir es la primera parte de Girona. "Fue un partido complicado. No salimos preparados para jugar, el calentamiento no fue bueno y no conseguimos conectar hasta más adelante en el encuentro. No quiero poner excusas, pero la semana anterior no jugamos como el resto de equipos y eso nos sacó un poco del ritmo de competición. Veníamos de ganar dos partidos, luego tuvimos una semana sin jugar y creo que eso pudo influir algo en la primera parte", analizó el americano.

La importancia del Felipe

Considera el ala-pívot que ante el Granada "lo importante para nosotros será no ponernos demasiada presión encima. Sabemos jugar a baloncesto, sabemos lo importante que es este partido y tenemos que ser constantes y volver a demostrar lo que somos capaces de hacer". Además, Robinson volvió a apelar a la necesidad de ver un Príncipe Felipe comprometido: "Es muy importante que los aficionados vengan a apoyarnos. Con vuestra energía jugamos mejor en general. Necesitamos que vengáis a apoyarnos todo lo que podáis. Con vosotros podemos competir a un nivel más alto, la sensación es mejor y todo se vive más como una familia".