Helena Pueyo, K.O: el Casademont Zaragoza descarta su participación en las semifinales ante Perfumerías Avenida

Malas noticias para el Casademont Zaragoza. Helena Pueyo no estará en el primer partido de la eliminatoria entre el equipo aragonés y el Perfumerías Avenida de la Liga Femenina Endesa. Y casi con toda probabilidad, tampoco en el del domingo Eso ha dado entender el club en un escueto parte médico que ha publicado en sus redes sociales este miércoles, a poco más de 24 horas de la ida: "Helena Pueyo sigue mejorando, pero continúa con dolor en el pie que impide que su incorporación en el equipo sea completa y con todas las garantías de rendimiento deportivo".

A pesar de que cada día las sensaciones de la balear son mejores, el problema físico que se le generó a Pueyo en el partido de la Final Six ante el Landes sigue imposibilitando su regreso a las pistas. De esta manera, el Casademont no podrá contar con una de sus estrellas y la eliminatoria entre zaragozanas y salmantinas se iguala todavía más.

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Porque acostumbrados a ver una rotación larga de 12 jugadoras durante prácticamente todo el curso, en los últimos encuentros Ferreres solo ha podido contar con nueve de sus pupilas sanas debido a los problemas de Nerea Hermosa y de Helena Pueyo. La pívot ha tenido un papel más secundario durante todo el curso, pero la presencia es un golpe duro para las aspiraciones de un Casademont que, sin embargo, tiene plantilla suficiente para sobreponerse y superar al Perfumerías.