Nadia Fingall, jugadora del Casademont Zaragoza: "El equipo se ha unido para cubrir los huecos de Carlos Cantero y Carla Leite"

Afronta en poco más de 24 horas el encuentro de ida de las semifinales el Casademont Zaragoza frente al Perfumerías Avenida, un equipo que genera el máximo respeto. Así lo ha asegurado Nadia Fingall en la rueda de prensa previa al duelo en Salamanca: "Tienen jugadoras muy potentes. Son un club con mucha historia, no solo en la Liga española, sino también en Europa. No podemos fijarnos en los resultados anteriores ni en cómo han jugado durante la temporada, porque ahora llega el playoff y es algo diferente. Ahora ellas están jugando muy bien y nosotras tenemos que hacer nuestro partido y estar preparadas", advirtió la americana.

Tendrá que hacer un último esfuerzo el conjunto aragonés en una temporada que ha sido extenuante. "No ha sido fácil, obviamente. Sabemos que no hay mucho tiempo para preparar bien los partidos, pero todo el año ha sido así, jugando en doble competición. Tenemos ritmo. Creo que el equipo se ha preparado mucho. Tenemos el entrenamiento de hoy y también el de mañana para terminar de ajustar nuestras cosas", valoró Fingall.

La estadounidense tiene claro cuál va a ser el factor diferencial en la eliminatoria ante el Perfumerías Avenida. "Siempre voy a decir que la clave está en nuestra defensa. Creo que ya estáis cansados de oírme decir siempre lo mismo, pero es nuestra defensa. Nuestro ataque fluye mucho mejor cuando defendemos bien", analizó la jugadora, que no quiso mojarse cuando se le preguntó por la presencia de Helena Pueyo y de Nerea Hermosa en la semifinal.

Los cambios

Llega el Casademont a la definición de la temporada con cambios en el banquillo y en la plantilla, algo a lo que se ha tenido que sobreponer el equipo. "Cuando las cosas cambian hay que seguir adelante sí o sí. Creo que el equipo se ha unido en este momento, en el que necesitamos cada pieza más que nunca. Cada una ha asumido un poco más su rol para cubrir el hueco de Carlos Cantero y también de Carla Leite", explicó Fingall.