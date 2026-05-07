El Casademont Zaragoza se queda sin Aleksandr Savkov: otro talento que cruza el charco

Parece que no hay vuelta atrás y que a los equipos europeos les va a costar horrores retener a su talento más joven. De esta tendencia no se está librando el Casademont Zaragoza, que ahora ve como Aleksandr Savkon dejará el club para marcharse a la NCCA, la competición de universidades de Estados Unidos.

Ha sido Tennessee la que ha echado su lazo sobre el prometedor jugador, que ha sido uno de los líderes del Casademont U22 y en esta última parte de la temporada está siendo un habitual en la convocatoria del primer equipo, con el que ya ha debutado. Con el U22, Savkov ha promediado 12,4 puntos, 5,6 rebotes, 2,0 asistencias y 1,0 tapones en 25 partidos, incluyendo actuaciones espectaculares como un choque de 36 puntos y 13 rebotes.

“Sasha es un jugador excepcional y encaja a la perfección aquí en UT Martin”, afirmó el entrenador jefe de los Skyhawks, Jeremy Shulman. “Es un exterior grande, con una inteligencia de juego de élite, y puede anotar de muchas maneras. Su tamaño para la posición también encaja perfectamente en nuestro esquema”.

Savkov llegó el pasado verano tras haberse formado en la cantera del Baskonia y haber jugado un año en el Clavijo de Segunda FEB, pero tras un interesante año en Zaragoza, su destino está ahora al otro lado del charco.