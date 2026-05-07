Casademont Zaragoza
Las notas del Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz es más capitana que nunca
Partido irregular en líneas generales de las aragonesas que, sin embargo, las mantiene muy vivas en la eliminatoria de semifinales
Mariona | 8 |
Capitana. Cuando otras dudas, ella no. Se echó al equipo a la espalda.
Flores | 6 |
Resolutiva. Su confianza ha crecido y se atreve a hacer más cosas en la pista.
Oma | 6 |
Valiente. Ahora tiene que tomar más responsabilidad y está preparada para ello.
Vorackova | 7 |
Útil. Buen partido de la checa y +24 con ella en pista. Alguna precipitación, pero cumplió.
Bankolé | 5 |
Acelerada. Quiso hacer mucho en poco tiempo y cometió errores.
Mawuli | 4 |
Negada. No le salió nada a la japonesa, que se fue sin anotar y con valoración negativa de Salamanca.
Fingall | 5 |
Cumplidora. Su garra hace que siempre apruebe, pero se le echa de menos en ataque. Ha perdido brillo.
Hempe | 5 |
Lastrada. Se cargó de faltas pronto y fue a rachas. Algo irregular su partido.
Gueye | 5 |
Escasa. No lo hizo mal, pero no supo aprovechar su evidente superioridad física en la pintura.
Hermosa | - |
Espectadora. La española sigue sin estar al 100% y no jugó en Salamanca.
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