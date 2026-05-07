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Las notas del Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz es más capitana que nunca

Partido irregular en líneas generales de las aragonesas que, sin embargo, las mantiene muy vivas en la eliminatoria de semifinales

Mariona marca jugada ante la presencia de Vilaró

Mariona marca jugada ante la presencia de Vilaró / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 8 |

Capitana. Cuando otras dudas, ella no. Se echó al equipo a la espalda.

Flores | 6 |

Resolutiva. Su confianza ha crecido y se atreve a hacer más cosas en la pista.

Oma | 6 |

Valiente. Ahora tiene que tomar más responsabilidad y está preparada para ello.

Vorackova | 7 |

Útil. Buen partido de la checa y +24 con ella en pista. Alguna precipitación, pero cumplió.

Bankolé | 5 |

Acelerada. Quiso hacer mucho en poco tiempo y cometió errores.

Mawuli | 4 |

Negada. No le salió nada a la japonesa, que se fue sin anotar y con valoración negativa de Salamanca.

Fingall | 5 |

Cumplidora. Su garra hace que siempre apruebe, pero se le echa de menos en ataque. Ha perdido brillo.

Hempe | 5 |

Lastrada. Se cargó de faltas pronto y fue a rachas. Algo irregular su partido.

Gueye | 5 |

Escasa. No lo hizo mal, pero no supo aprovechar su evidente superioridad física en la pintura.

Hermosa | - |

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Espectadora. La española sigue sin estar al 100% y no jugó en Salamanca.

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