Las notas del Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz es más capitana que nunca

Mariona | 8 |

Capitana. Cuando otras dudas, ella no. Se echó al equipo a la espalda.

Flores | 6 |

Resolutiva. Su confianza ha crecido y se atreve a hacer más cosas en la pista.

Oma | 6 |

Valiente. Ahora tiene que tomar más responsabilidad y está preparada para ello.

Vorackova | 7 |

Útil. Buen partido de la checa y +24 con ella en pista. Alguna precipitación, pero cumplió.

Bankolé | 5 |

Acelerada. Quiso hacer mucho en poco tiempo y cometió errores.

Mawuli | 4 |

Negada. No le salió nada a la japonesa, que se fue sin anotar y con valoración negativa de Salamanca.

Fingall | 5 |

Cumplidora. Su garra hace que siempre apruebe, pero se le echa de menos en ataque. Ha perdido brillo.

Hempe | 5 |

Lastrada. Se cargó de faltas pronto y fue a rachas. Algo irregular su partido.

Gueye | 5 |

Escasa. No lo hizo mal, pero no supo aprovechar su evidente superioridad física en la pintura.

Hermosa | - |

Espectadora. La española sigue sin estar al 100% y no jugó en Salamanca.