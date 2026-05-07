El Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza, en directo: así va la semifinal en Salamanca

El Casademont Zaragoza visita al Perfumerías Avenida en la ida de las semifinales de la Liga Femenina Endesa. Sin Carlos Cantero, sin Carla Leite y... sin Helena Pueyo. Pero las aragonesas han demostrado durante el año que son un tremendo equipo más allá de los nombres propios y lo quiere volver a demostrar en Salamanca ante un Perfumerías liderado por la talentosa Iyana Martín. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Se ha atascado el partido. 11-9

Ha reaccionado bien el Casademont. 9-9

Triiiiipleeee de Omaaaa- 7-5

Hempe e Iyana anotan

Spreafico abre el marcador con un triple

Mariona, Oma, Vorackova, Fingall y Hempe para empezar