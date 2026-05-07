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El Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza, en directo: así va la semifinal en Salamanca

Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido de ida de la penúltima ronda de la Liga Femenina Endesa

Mawuli y Arrojo, peleando por un balón en el suelo en un duelo en Salamanca

Mawuli y Arrojo, peleando por un balón en el suelo en un duelo en Salamanca / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza visita al Perfumerías Avenida en la ida de las semifinales de la Liga Femenina Endesa. Sin Carlos Cantero, sin Carla Leite y... sin Helena Pueyo. Pero las aragonesas han demostrado durante el año que son un tremendo equipo más allá de los nombres propios y lo quiere volver a demostrar en Salamanca ante un Perfumerías liderado por la talentosa Iyana Martín. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

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