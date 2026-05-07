La previa de las semifinal Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: el que pega primero...

La vorágine de triunfos y éxitos que está protagonizando el Casademont Zaragoza femenino es tan tremenda que se están comenzando a dejar de valorar cosas que hasta hace no mucho hubieran sido consideradas un hito extraordinario. Algo así está sucediendo con la semifinal de la Liga Femenina Endesa que hoy comienza el equipo aragonés. Porque el Casademont está en posición de hacer algo que nunca ha conseguido, ganar el título de Liga. Y el Perfumerías Avenida es el penúltimo obstáculo para lograrlo.

Eso sí, no tiene pinta de que vaya a ser una eliminatoria fácil. Ni mucho menos. Porque las de Salamanca, tras una irregular temporada, llegan en un gran momento de forma. Para nada está mal el Casademont Zaragoza, aunque sí que es cierto que la marcha de Leite ha debilitado la rotación y la pérdida temporal de Carlos Cantero debido a la baja de paternidad hace que el equipo pierda al guía al que tantos éxitos le ha dirigido.

Por si fuera poco, el club comunicó que Helena Pueyo no va a estar disponible al menos para el encuentro de hoy en Salamanca (20.30 horas). A pesar de que las sensaciones de su pie son cada día mejores, el Casademont informó de que «el dolor en el pie le impide que su incorporación en el equipo sea completa y con todas las garantías de rendimiento deportivo». Por tanto, el conjunto zaragozano no podrá contar con uno de sus referentes. Sí que viajó Nerea Hermosa para poder ayudar en un partido en el que el Casademont tendrá que ser más equipo que nunca para sobreponerse a las complicaciones que están surgiendo en este final de temporada.

Iyana Martín

Tras la eliminatoria ante el Estepona, de la que pocas conclusiones se pueden sacar, será el primer partido importante y de máximo nivel en el que Arnau Ferreres se siente con plenos poderes en el banquillo del Casademont. Una prueba muy importante en la cancha de un equipo histórico. No obstante, no hay que olvidar que la eliminatoria es a ida y vuelta o, lo que es lo mismo, un duelo de 80 minutos.

Dada la igualdad que se prevé entre aragonesas y castellanas, parece casi imposible que el finalista se decida en el caliente pabellón de Würzburg, pero el Casademont querrá allanar su camino con una victoria o un resultado corto que le permita tener margen de maniobra en el choque de vuelta del domingo en el Príncipe Felipe.

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Lo contrario, una buena renta para defender en Zaragoza, será lo que trate de lograr un Perfumerías Avenida liderado por la perla Iyana Martín, que sobresale en un bloque muy físico en el que no falta el talento de jugadoras como Vilaró, Spreafico, Meyers o Cave. Casi con total seguridad, será un choque de alto voltaje entre dos equipos que saben que la eliminatoria será una carrera de fondo, pero también que el que pega primero, pega dos veces.