Casademont Zaragoza
Santi Yusta y Devin Robinson, jugadores del Casademont, nominados al quinteto ideal de la ACB
Traoré puede ser elegido como el mejor joven de la competición
Cada vez falta menos para que la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026 llegue a su fin y la ACB ha dado a conocer este jueves los jugadores nominados para formar parte del mejor quinteto ideal de la competición. Entre ellos, a pesar de la mala temporada en líneas generales del Casademont Zaragoza, hay dos jugadores del equipo aragonés.
Como mejor alero, aparece el capitán del Casademont. Santi Yusta es uno de los elegidos, aunque deberá superar en la votación a hombres como Francis Alonso, James Batemon, Will Clyburn, Gonzalo Corbalán, Melvin Ejiim, Mario Hezonja, Cameron Hunt, Timothé Luwawu-Cabarrot o Álex Reyes.
Como candidato a mejor jugador interior, el nominado es Devin Robinson en una categoría en la que el resto de nominados son los siguientes: Luka Bozic, Ethan Happ, Tryggvi Hlinason, Trey Lyles, Jaime Pradilla, Artem Pustovyi, Gio Shermadini, Edy Tavares y Ante Tomic.
Por su parte, Traoré competirá por serl mejor joven con los siguientes talentos precoces: Izan Almansa, Bassala Bagayoko, Gerard Fernández, Max Gaspa, Stefan Joksimović, Sergio de Larrea, Lucas Maniema, Isaac Nogués, Michael Ruzic y Rafa Villar.
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