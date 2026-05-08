Bell-Haynes recibe el alta cuatro meses después en una recuperación exprés y regresa para el final de temporada del Casademont Zaragoza

Bell-Haynes se lesionó el pasado 10 de enero contra el Gran Canaria en el Príncipe Felipe y el periodo estimado de baja era de entre cuatro y seis meses, por lo que iba a decir adiós a la temporada y a no jugar más en el presente curso con el Casademont Zaragoza debido a una rotura completa del ligamento escafoluna de su mano izquierda.

Sin embargo, el base canadiense ha firmado una recuperación exprés que no ha llegado ni a los cuatro meses, ya que fue operado el 31 de enero, con dos encuentros de por medio ya lesionado y jugando con dolor, y regresará a la citación contra el Coviran Granada y será de la partida en los últimos cinco encuentros de Liga.

Ya anunció Joan Plaza en la rueda de prensa previa al encuentro que el exterior había hecho "los primeros minutos de los entrenamientos para que él vaya empezando a tener sensaciones, sin garantía de nada, porque queremos ver un poco cómo va avanzando", pero poco después el club emitió un parte médico oficial en el que anunciaba su vuelta.

"Trae Bell-Haynes tiene el alta médica y podrá jugar en el partido ante Coviran Granada. Tras la intervención quirúrgica de su mano, el canadiense ha evolucionado muy bien, recuperando funcionalidad y fuerza, lo que ha permitido ir integrándose progresivamente en el trabajo con el equipo", dijo la entidad.

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La recuperación del base es una excelente noticia para un Casademont que solo tiene desde entonces a Marco Spissu en la dirección del juego, con el apoyo del multiusos Joaquín Rodríguez y de un Isaiah Washington que llegó para sustituirle pero que no ha sido del agrado de Plaza desde su fichaje. Aunque lejos de su mejor forma por la inactividad, regresa el mayor puntal ofensivo del equipo junto a Yusta, un jugador que antes de su lesión promediaba 14.7 puntos, 4.8 asistencias y 13.9 de valoración.