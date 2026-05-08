El encontronazo de Mariona con la aficionada del Perfumerías Avenida que la increpa: "El ruido, para quién se quiera perder en él"

El Casademont Zaragoza jugó este jueves un importante partido en Salamanca que terminó con un ajustado marcador (69-67) y todo en el aire para una eliminatoria que se decidirá en la vuelta en el Príncipe Felipe. Sin embargo, el devenir del encuentro de semifinales de Liga casi pasó a un segundo plano a raíz de unas imágenes tras el choque que tuvieron como protagonistas a Mariona Ortiz y a varios aficionados del Perfumerías Avenidas.

Durante una entrevista pospartido que la capitana del conjunto rojillo concedía a pie de pista, varios aficionados del equipo rival cruzan por detrás de la jugadora y se dirigen a ella con un más que cuestionable comportamiento que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Tras ser increpada, Mariona se da media vuelta y responde a la persona que en cuestión y, a raíz de ello, varios aficionados más que llegaban por detrás siguen dirigiéndose de forma poco amigable a la capitana.

En el audio de recogido por el micrófono de la entrevista no se llega apreciar lo que la seguidora salmantina dice a Mariona Ortiz, ni tampoco las palabras exactas con las que ella responda, más allá de reclamar su atención diciendo "Señora" varias veces para, acto seguido, exigirle el respeto que merecen las profesionales que se encuentran en su lugar de trabajo. Así, este viernes ha sido la misma jugadora la que ha lanzado un mensaje en su cuenta de X buscando "que lo importante sea lo importante" tras el revuelo generado: "El ruido, para quién se quiera perder en él".

Tras el incidente, opiniones de todo tipo han aparecido en las redes sociales, aunque, la mayoría, condenan el feo gesto y el mal comportamiento de esa parte la afición del Perfumerías Avenida que no supo contenerse y guardar el debido respeto a su rival. El decisivo enfrentamiento de vuelta, que se jugará este domingo en Zaragoza, parece empezar a coger impulso ya entre las aficiones y promete llegar cargado de emociones.