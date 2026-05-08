Helena Oma y la zaragozana Irene Lahuerta, en la lista de España 3x3

La nueva seleccionadora femenina de baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, facilitó este viernes su lista para preparar la Copa del Mundo del mes de junio en Varsovia, su primera en su nuevo cargo y están incluidas Helena Oma, jugadora del Casademont Zaragoza, y la aragonesa Irene Lahuerta, que debuta en una lista, si bien las jugadoras del Spar Girona y del Casademont estarán exentas de esta convocatoria si sus equipos se clasifican para la final de la Liga Femenina Endesa, que coincidiría en fechas, es decir, que Oma se caería de la citación.

Son dos de las referentes de la selección tras las retiradas de la propia Ygueravide y de la excapitana del Casademont Vega Gimeno, con las que ganaron la plata en la capital francesa y el oro continental semanas después.

La entrenadora valenciana ha convocado para su primera lista a debutantes como Lola Pendande (Spar Girona), Blanca Millán (Durán Maquinaria Ensino), además de la propia Irene Lahuerta (TSN-Innova Leganés) y se mantiene el resto del bloque de las últimas concentraciones para cuatro días de trabajo en Valencia del 19 al 23 de mayo antes de volverse a reunir de cara a la Copa del Mundo.

En la lista también hay dos exjugadoras del Casademont, que son Gracia Alonso de Armiño, una de las líderes del equipo, y Ainhoa Gervasini.

La lista de seleccionadas es la compuesta por Txell Alarcón y Alba Prieto (Hozono Global Jairis), Gracia Alonso de Armiño (PBL Las Rozas 3x3), Juana Camilión (Movistar Estudiantes), Lola Pendande, Marta Canella y Carolina Guerrero (Spar Girona), Irene Lahuerta (TSN-Innova Leganés), Blanca Millán (Durán Maquinaria Ensino), Cecilia Muhate (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Helena Oma (Casademont Zaragoza), María Roters (Unicaja) y Ainhoa Gervasini (Cadí la Seu).

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En Varsovia, del 1 al 7 de junio, la selección femenina buscará su primer podio en un torneo en el que nunca se ha conseguido medalla y donde arrancará su andadura en el Grupo B junto a Estados Unidos, Australia, Hungría y Mongolia, cuatro de las grandes potencias mundiales del baloncesto 3x3.