Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Sería una falta de respeto que no saliéramos mordiendo desde el principio"

Joan Plaza tiene muy claro que, para ganar al Coviran Granada, no hay que seguir el ejemplo de la primera parte perpetrada ante el Bàsquet Girona en el último partido, donde a los 15 minutos ya perdía de 30. Y aunque este sábado llega al Príncipe Felipe, el colista, de cenicienta no tiene nada y de ello avisó el preparador catalán.

"Tenemos que respetar mucho al rival, que ha ganado cuatro de sus ocho últimos partidos, y además ante rivales importantes y de alto nivel, y la raza humana tiende a menospreciar a los rivales inadecuadamente", dijo el técnico. Por ello, para ganar, "hemos de igualar el nivel de deseo y de ansiedad que ellos vayan a tener, porque nosotros no estamos lejos de su posición y sería una falta de respeto que no saliéramos mordiendo desde el principio". Es decir, todo lo contrario que en Fontajau.

Además, insistió, "el talento no es lo que ha de primar sobre la pista y sí nuestra actitud de ser capaces de ganarnos el respeto y vencer este partido". Contó además que la respuesta del vestuario tras la última derrota fue "inmediatamente buena", pero sí que confesó que "el vídeo del lunes fue duro". "Los jugadores fueron conscientes de que jugamos con fuego innecesariamente y eso que veníamos de haber entrenado más o menos bien y serios", comentó.

Recalcó mucho que lo de Gerona no se puede volver a repetir y también analizó que uno de los problemas del Casademont, más allá de lo puramente táctico o de las situaciones de juego, es que "durante toda la temporada, incluso antes de venir yo, una de las cosas de las que adolecía el equipo era ese punto de inmadurez que hacía que cuando el marcador se abría muchas veces el equipo se rendía inconscientemente".

De hecho, aseguró que el equipo empezó "con una marcha menos" por dos razones. La primera, que "veníamos de dos victorias y casi tres", y la segunda que "estuvimos parados una semana antes, perdimos el ritmo de competición, fallamos los dos primeros tiros y salió lo peor de nosotros intentando resolverlo atacando y no defendiendo". "Hemos de ser capaces de que eso no nos pueda suceder porque será el principio del fin", apostilló.

En cuanto a las cuentas de la salvación, el choque ante el Coviran Granada "es muy importante para nosotros", pero no definitivo ni para salvarse ni para caer: "Yo soy muy de mijitas, que me decían en el sur, y hasta que no consigamos las dos o tres victorias que reclamamos... Tenemos además un calendario donde nos vienen a casa el segundo y el tercer clasificado, vamos a Manresa y Lugo que no son nada fáciles. Cuando tienes una montaña delante tienes que sacar piedra a piedra y la primera es Granada. Luego ya sacaremos las siguientes", explicó.

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En cuanto al tema físico, "hemos podido hacer los primeros minutos de entrenamiento con Bell-Haynes", explicó el técnico, si bien todavía no está para jugar, DJ Stephens sigue siendo baja y estuvo Savkov sobre la pista pese a que ya se conoce que jugará la próxima temporada en la NCAA.