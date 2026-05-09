El Casademont Zaragoza-Coviran Granada, en directo: regresa Bell-Haynes

El Casademont Zaragoza tiene ante sí un día con mucho que ganar y también mucho que perder. El equipo aragonés recibe al Coviran Granada, el colista (aunque muy mejorado) de la Liga Endesa y que puede descender este fin de semana si pierde, con la necesidad imperiosa de ganar para no sufrir.

Puede ganar mucho si vence, porque si cayera el Morabanc Andorra se quedaría con dos victorias de ventaja más la extra del basketaverage a falta de cuatro jornadas, así que sería la permanencia virtual.

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Pero en el peor de los casos, una derrota en casa y un triunfo del Andorra dejaría al Casademont fuera del descenso pero con las mismas victorias y con un calendario muy complicado.