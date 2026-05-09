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El Casademont Zaragoza-Coviran Granada, en directo: regresa Bell-Haynes
El equipo aragonés se juega media salvación en casa ante el colista
El Casademont Zaragoza tiene ante sí un día con mucho que ganar y también mucho que perder. El equipo aragonés recibe al Coviran Granada, el colista (aunque muy mejorado) de la Liga Endesa y que puede descender este fin de semana si pierde, con la necesidad imperiosa de ganar para no sufrir.
Puede ganar mucho si vence, porque si cayera el Morabanc Andorra se quedaría con dos victorias de ventaja más la extra del basketaverage a falta de cuatro jornadas, así que sería la permanencia virtual.
Pero en el peor de los casos, una derrota en casa y un triunfo del Andorra dejaría al Casademont fuera del descenso pero con las mismas victorias y con un calendario muy complicado.
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La pierde Joaquín y se coloca a uno el Granada.
Canasta de Bozic en rebote ofensivo y triple de Costa (43-40).
En marcha la segunda mitad y comienza a lo grande, con 2+1 para el Casademont en otro rebote ofensivo.
Dubi en rebote ofensivo palmea y en la última la pierden, al descanso 5 arriba el Casademont (40-35).
Canasta de Olumuyiwa tras error de Dubi.
Dos libres dentro de Yusta. 53 segundos para el descanso.
Falta de Wright-Foreman y a la personal Bozic. Anota los dos (36-33).
Saca falta y personal Rousselle, que está siendo el mejor del Coviran Granada.
Gran contra del Casademont y canasta de Wright-Foreman para volver al +7.
Gran bandeja de Spissu, con clase (34-29).
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