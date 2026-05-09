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Joaquín y Robinson, los mejores en un día con muchos suspensos: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Coviran Granada

El charrúa y el americano sostuvieron al equipo aragonés

Santi Yusta, desesperado en una acción del último cuarto contra el Coviran Granada.

Santi Yusta, desesperado en una acción del último cuarto contra el Coviran Granada. / Jaime Galindo

A. Bobed

Zaragoza

El mejor

Joaquín Rodríguez | 9 |

Omnipresente. Atacó, reboteó, robó y lideró. Estuvo en todas.

Spissu | 6 |

Clásico. Cargado de minutos, hizo su típico partido. Bien, sin alardes.

Bell-Haynes | 6 |

Regresado. Volvió cuatro meses después e imprimió velocidad al juego.

Washington | 1 |

Olvidado. 2 minutos que bastaron para demostrar que no está ni se le espera.Defendió fatal.

Wright-Foreman | 3 |

Fallón. Perdió el toque de otros días en un mal partido en el tiro. Flojo.

Yusta | 3 |

Ofuscado. No le salió nada. Terminó desesperado y con -3 de valoración.

Miguel González | 3 |

Desaparecido. Venía aportando, pero no fue el caso ante el Granada.

Jaime Fernández | 6 |

Duro. Poco más pudo hacer con menos. Sumó músculo, pero se diluyó.

Robinson | 8 |

Anotador. Otro que hizo su clásico partido de muchos puntos cuando más quema el balón.

Dubljevic | 6 |

Reboteador. Hizo un gran trabajo en el rebote ofensivo, pero aportó muy poco en ataque.

Koumadje | 0 |

Terrible. Plaza le pone, hace todo mal y el técnico le quita. Otro día más así.

Traoré | - |

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Convocado. El joven pívot completó la convocatoria y no dispuso de minutos.

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