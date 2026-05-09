Joaquín y Robinson, los mejores en un día con muchos suspensos: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Coviran Granada

El mejor

Joaquín Rodríguez | 9 |

Omnipresente. Atacó, reboteó, robó y lideró. Estuvo en todas.

Spissu | 6 |

Clásico. Cargado de minutos, hizo su típico partido. Bien, sin alardes.

Bell-Haynes | 6 |

Regresado. Volvió cuatro meses después e imprimió velocidad al juego.

Washington | 1 |

Olvidado. 2 minutos que bastaron para demostrar que no está ni se le espera.Defendió fatal.

Wright-Foreman | 3 |

Fallón. Perdió el toque de otros días en un mal partido en el tiro. Flojo.

Yusta | 3 |

Ofuscado. No le salió nada. Terminó desesperado y con -3 de valoración.

Miguel González | 3 |

Desaparecido. Venía aportando, pero no fue el caso ante el Granada.

Jaime Fernández | 6 |

Duro. Poco más pudo hacer con menos. Sumó músculo, pero se diluyó.

Robinson | 8 |

Anotador. Otro que hizo su clásico partido de muchos puntos cuando más quema el balón.

Dubljevic | 6 |

Reboteador. Hizo un gran trabajo en el rebote ofensivo, pero aportó muy poco en ataque.

Koumadje | 0 |

Terrible. Plaza le pone, hace todo mal y el técnico le quita. Otro día más así.

Traoré | - |

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Convocado. El joven pívot completó la convocatoria y no dispuso de minutos.