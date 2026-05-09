Joaquín y Robinson, los mejores en un día con muchos suspensos: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Coviran Granada
El charrúa y el americano sostuvieron al equipo aragonés
El mejor
Joaquín Rodríguez | 9 |
Omnipresente. Atacó, reboteó, robó y lideró. Estuvo en todas.
Spissu | 6 |
Clásico. Cargado de minutos, hizo su típico partido. Bien, sin alardes.
Bell-Haynes | 6 |
Regresado. Volvió cuatro meses después e imprimió velocidad al juego.
Washington | 1 |
Olvidado. 2 minutos que bastaron para demostrar que no está ni se le espera.Defendió fatal.
Wright-Foreman | 3 |
Fallón. Perdió el toque de otros días en un mal partido en el tiro. Flojo.
Yusta | 3 |
Ofuscado. No le salió nada. Terminó desesperado y con -3 de valoración.
Miguel González | 3 |
Desaparecido. Venía aportando, pero no fue el caso ante el Granada.
Jaime Fernández | 6 |
Duro. Poco más pudo hacer con menos. Sumó músculo, pero se diluyó.
Robinson | 8 |
Anotador. Otro que hizo su clásico partido de muchos puntos cuando más quema el balón.
Dubljevic | 6 |
Reboteador. Hizo un gran trabajo en el rebote ofensivo, pero aportó muy poco en ataque.
Koumadje | 0 |
Terrible. Plaza le pone, hace todo mal y el técnico le quita. Otro día más así.
Traoré | - |
Convocado. El joven pívot completó la convocatoria y no dispuso de minutos.
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