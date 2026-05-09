Laia Flores, jugadora del Casademont Zaragoza: "Los insultos son una vergüenza, el público debería dedicarse a animar"

Un clima de tensión el que se vivió en la cancha del Perfumerías Avenida durante el partido de ida de las semifinales de la Liga y que culminó con la capitana del Casademont Zaragoza, Mariona Ortiz, increpada a pie de pista por varios aficionados rivales. Una situación que vino precedida de varios insultos durante todo el encuentro y que Laia Flores considera intolerable: “Para mí el tema de los insultos es una vergüenza que pasen estas cosas, más en un campo de baloncesto donde al final hay valores como la deportividad, el compañerismo… cosas que son totalmente opuestas a insultos”, ha respondido en la previa del partido de vuelta.

La base rojilla ha explicado cómo se viven estas circunstancias desde la profesionalidad, algo que dista mucho de lo que se ve en ocasiones en la grada: “No tendrían que pasar estas cosas. Entre nosotras, las jugadoras, hay máxima rivalidad, máxima competitividad dentro de una pista, pero cuando acabamos de jugar, somos muchas veces incluso amigas, nos vamos a comer, a cenar y está todo bien, nunca hay insultos. Puede haber faltas más duras, menos, pero esto forma parte del partido. Nunca va a ver insultos hacia otra compañera”, indica.

Por ello, tiene un mensaje muy claro para los seguidores, tanto los de equipos rivales como los del Casademont: “Creo que el público debería dedicarse a animar. Obviamente, yo pido que el Felipe mañana sea una olla presión, que nos ayude, pero nunca que haya insultos”. Todo ello, tras ver las risibles reacciones que dejaron las imágenes del choque en Salamanca: “A veces veo las redes sociales y me río de cosas que leo, porque están muy alejadas de la realidad. Pediría que nos dediquemos a animar, entre nosotras e incluso con los rivales somos compañeras y no queremos ningún insulto ni ninguna falta de respeto porque esto es baloncesto”.

Laia Flores, durante el partido ante el Estepona en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

A pesar de todo ese ruido, Laia Flores ve al grupo preparado para afrontar el duelo después de una ajustada derrota que ya han analizado. “Llegamos ayer como a las 6 de la mañana del viaje. Descansamos, no entrenamos y ahora estábamos todas juntas viendo el vídeo del último partido, los errores, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y, en definitiva, con muchas ganas de jugar mañana, de poder hacerlo lo mejor de lo que hicimos y sacar esta eliminatoria”.

A etas alturas de la temporada y más después del partido en Salamanca, la plantilla sabe que tiene armas suficientes para ganar: “Estuvimos muy bien en contraataque, tuvimos muchos puntos allí. En defensa, empezamos de menos a más, tenemos que seguir siendo agresivas, poniendo ese físico que nos caracteriza, robar balones y poder correr, que es lo que mejor se nos dio”. Aun así, hay aspectos que mejorar para que no se repita el resultado de la ida: “Creo que nos cogieron muchos rebotes y tuvieron segundas opciones, tiros fáciles que fallamos, que generalmente metemos, esas entradas o esos triples abiertos y el otro día no entraron, esperemos que mañana sí”.

Por último, también ha comentado el estado de Helena Pueyo, que sigue entre algodones y esperan poder tenerla de vuelta si consiguen el pase. “Lo único que sé es que está trabajando lo máximo posible para poder estar con nosotras, igual que el club y que los fisios y los médicos están haciendo todo lo posible. Si está, genial, porque es una jugadora muy importante. Si no, vamos a tener este punto de motivación extra para poder intentar que la temporada siga y llegue más adelante”.