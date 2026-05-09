Lío con los horarios: el Valencia Basket podría jugar con el equipo U22 y visitará al Casademont un día después de la Euroliga
El conjunto taronja juega el miércoles el quinto partido de cuartos de la Euroliga ante el Panathinaikos y su CEO asegura que este domingo ante el Baskonia no irán todos los jugadores del primer equipo
A día de hoy, si no hay cambios de horarios, el Valencia Basket se está planteando jugar con su equipo U22 ante el Baskonia... y ya veremos contra el Casademont.
El lío es morrocotudo. Este viernes, el conjunto taronja forzó el quinto partido de cuartos de final tras vencer al Panathinaikos en Grecia, este domingo juega contra el Kosner Baskonia partido de Liga, el miércoles se va a disputar el decisivo con el Panathinaikos y un día después está previsto el Casademont-Valencia, menos de 24 horas de terminar su anterior duelo. Y el domingo, otro choque contra el Surne Bilbao Basket de competición doméstica.
El CEO del Valencia Basket, Enric Carbonell, fue muy claro en declaraciones a la Cadena Cope. Dijo que están intentando modificar horarios, tanto en el del Baskonia como el del Casademont, aunque el calendario ofrece pocas soluciones, y que si no hay cambios de horarios jugará "con el sub-23", dijo textualmente, refiriéndose al U22.
"Si no consigue cambiar el partido, va a jugar con el sub-23. Es normal que el Valencia Basket a ese partido, no vaya con con todos los jugadores del primer equipo, porque es obvio que el partido del miércoles es muy importante", dijo con respecto al encuentro de este domingo contra el Baskonia. De todos modos, aunque sin confirmación, puede ser extensible.
¿Qué hará el Valencia contra el Casademont si no se mueve el partido? Es una incógnita. Por un lado, en la NBA sí que se juegan partidos en días consecutivos, pero la diferencia es que todos los equipos se enfrentan a una situación así, algo que en ACB no sucede y sería un agravio para el equipo taronja y un beneficio para el Casademont, por el evidente cansancio.
Lo más probable sería que jugadores con menos minutos ante el Panathinaikos jugasen más y que quienes terminasen más cansados o tocados jueguen menos o directamente no lo hagan. Sea como fuere, el Casademont recibirá, si no hay cambio de horario, a un Valencia Basket cansadísimo y mermado en lo físico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- La aparición de restos medievales afecta a una promoción de lujo en el centro de Zaragoza
- Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
- La conjura empezó en Salamanca: lo que diga Mariona
- Dos detenidos por un homicidio en La Almunia de Doña Godina
- Un denunciante del caso Forestalia se incorpora al Gobierno de Aragón como director general de Medio Natural
- David Navarro no cita a Guti para el partido ante el Valladolid
- PP y Vox rompen en Aragón con una tradición de 40 años y participarán en las sesiones de control a su propio Gobierno