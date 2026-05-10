El cariñoso mensaje de Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza de permiso por paternidad, tras el pase a la final: "Estamos preparadas"

Carlos Cantero celebró en redes sociales el pase del Casademont Zaragoza para la final de la Liga Femenina Endesa tras ganar al Perfumerías Avenida en el Príncipe Felipe.

El técnico madrileño está de baja por paternidad tras el reciente nacimiento de su primer hijo, Mateo, y ha delegado la dirección del equipo en su cuerpo técnico, liderado ahora por Arnau Ferreres y Marie Pierre Uriarte.

Y aunque ha dado un paso al lado temporal, Cantero sigue sufriendo y disfrutando a partes iguales de los logros del Casademont, porque también son suyos.

"Segunda final consecutiva! Enhorabuena al equipo, TODOS! MUY ORGULLOSO. A por la final! Lo merecemos y estamos preparadas!", dijo el técnico en su perfil de X.

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Como no podía ser de otro modo, el post se llenó de mensajes de cariño hacia Cantero, un entrenador que es muy querido por méritos propios entre la afición del Casademont, y de agradecimiento porque los éxitos del equipo no se entenderían sin el buen hacer del madrileño.