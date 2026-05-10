El Casademont Zaragoza, a un paso de la gloria eterna

Con el deporte aragonés tiritando y en uno de los momentos más bajos de su historia, si no el que más, el Casademont Zaragoza femenino es una dividinad, una luz y un resquicio para la esperanza. Mientras otros equipos no generan más que tristezas, lloros y desazones, las chicas son un orgullo y, sobre todo, una ilusión. Un halo de esperanza entre tanto desastre.

El Casademont Zaragoza luchará, por segundo año consecutivo, por ganar la Liga Femenina Endesa tras remontar al Perfumerías Avenida (67-56), pero a diferencia del curso pasado, cuando cayó con el Valencia Basket en dos partidos, este año la película es muy distinta.

El equipo aragonés llega maduro, sobrepuesto a las bajas y los percances, entregado y con la mirada afilada para regalar a su fiel afición el premio que tanto merece. Tanto como ellas mismas. Y, sobre todo, arriba a la final siendo favorito, una etiqueta que a nadie gusta, pero que avalan los números y las sensaciones, además de que, sea cual sea el rival, si el Valencia Basket o el Spar Girona, el factor cancha está a favor. El factor Príncipe Felipe, el feudo inexpugnable, un hogar con mayúsculas. Palabras mayores.

Porque la Copa de la Reina del 2023 fue histórica y la Supercopa de Huesca un regalo, pero el premio gordo sería una Liga Femenina Endesa en la que que durante todo el año ha demostrado que merece más que nadie, con una fase regular y un playoff excelsos hasta ahora. Queda solo un paso para la gloria eterna. Si no es eterna ya pase lo que pase.

El Casademont Zaragoza barrió la pista al CAB Estepona en cuartos y se impuso a un Perfumerías Avenida en semifinales a base de buen baloncesto, de saber sufrir y de ponerle esa garra y ese corazón que ya es santo y seña de este equipo. Y esa es la mayor de las garantías para el ilusionante pero difícil paso final.

Y la grada lo sabe y lo agradece, porque le hace disfrutar, porque le engancha y porque tiene hambre de mucho más. La afición del Casademont, un día más, volvió a ser capital, con 6.741 gargantas que, además, dieron toda una lección de animar con respeto y de llevar en volandas a esas jugadoras que les hacen vibrar cada día.

A la salida del pabellón las caras de la afición del Casademont eran el espejo del alma. Alegría, sonrisas imposibles de esconder y, sobre todo, confianza extrema en sus jugadoras, a las que alrededor de un centenar de seguidores esperaron a la salida en una imagen de comunión ya habitual y acentuada con el enorme papel en la Euroliga.

«Con lo que han hecho hasta ahora la afición tiene que estar muy satisfecha. Si ganamos, genial, y si no tampoco pasa nada», opinaba una aficionada del conjunto aragonés, que valora todo lo logrado por este grupo. «Estoy muy contenta y emocionada. Vamos a ganar», reconocía una joven seguidora zaragozana con un cartel en el que pedía la camiseta a Iyana Martín. El César lo que es el César y Zaragoza sabe reconocer el talento infinito de la asturiana.

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Un grupito de niños, a la salida, afirmaban «estar muy contentos y ojalá ganar porque sería el premio gordo», y todos ellos se pedían en la final al Girona por considerarlo más sencillo que el Valencia. Por último, otra aficionada reconocía estar «orgullosísima de estas jugadoras, que son capaces de todo».