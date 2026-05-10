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El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: en juego la final con un ambientazo
El equipo aragonés busca remontar los dos puntos de desventaja para luchar por el título
El Casademont Zaragoza se juega el pase a la final de la Liga Femenina Endesa ante el Perfumerías Avenida en el Príncipe Felipe, donde deberá remontar los dos puntos de desventaja del partido de ida para pasar de ronda.
El conjunto aragonés, tras un primer duelo tenso, se encomienda a su inexpugnable hogar y al aliento de su afición para lograr un hito más en el club. Delante, un conjunto salmantino que ya demostró el pasado jueves que es un equipo muy aguerrido y con argumentos.
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El pabellón Príncipe Felipe vivirá un día más un ambiente de gala, con un recinto lleno hasta la bandera para alentar al Casademont.
El Casademont Zaragoza debe remontar dos puntos de desventaja en el choque contra el Perfumerías Avenida de Salamanca tras el 69-67 del partido de ida, el pasado jueves.
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