El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: en juego la final con un ambientazo

El Casademont Zaragoza se juega el pase a la final de la Liga Femenina Endesa ante el Perfumerías Avenida en el Príncipe Felipe, donde deberá remontar los dos puntos de desventaja del partido de ida para pasar de ronda.

El conjunto aragonés, tras un primer duelo tenso, se encomienda a su inexpugnable hogar y al aliento de su afición para lograr un hito más en el club. Delante, un conjunto salmantino que ya demostró el pasado jueves que es un equipo muy aguerrido y con argumentos.