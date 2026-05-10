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El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: en juego la final con un ambientazo

El equipo aragonés busca remontar los dos puntos de desventaja para luchar por el título

Mariona Ortiz, a su llegada al Príncipe Felipe antes del partido contra el Galatasaray de Euroliga.

Mariona Ortiz, a su llegada al Príncipe Felipe antes del partido contra el Galatasaray de Euroliga. / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza se juega el pase a la final de la Liga Femenina Endesa ante el Perfumerías Avenida en el Príncipe Felipe, donde deberá remontar los dos puntos de desventaja del partido de ida para pasar de ronda.

El conjunto aragonés, tras un primer duelo tenso, se encomienda a su inexpugnable hogar y al aliento de su afición para lograr un hito más en el club. Delante, un conjunto salmantino que ya demostró el pasado jueves que es un equipo muy aguerrido y con argumentos.

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