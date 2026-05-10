El Casademont Zaragoza vuelve a tener puntuación de descenso tras el triunfo del Andorra: así quedan la clasificación de la Liga Endesa y los calendarios
El equipo aragonés se ha vuelto a meter de lleno en la pelea por no bajar tras sus últimas dos derrotas
Hace escasas tres semanas parecía que el Casademont Zaragoza tenía la permanencia controlada y que se iba a salvar, pero ahora, a cuatro partidos tan solo de finalizar la Liga Endesa, el equipo aragonés vuelve a temblar por el descenso.
La victoria del Morabanc Andorra este domingo en casa contra el Baxi Manresa (104-94) ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo al club y a la afición, ya que el Casademont se queda con puntuación de descenso, es decir, con las mismas 9 victorias que el conjunto del Principado.
El equipo aragonés ha perdido dos partidos seguidos importantísimos y ante rivales de la zona media-baja de la tabla, el Bàsquet Girona y el Coviran Granada, y no jugó la jornada 28 porque ya la había disputado en febrero adelantada con derrota. Esas tres jornadas sin sumar las han aprovechado el Andorra, el Gran Canaria y el Burgos, con dos triunfos cada uno.
Abajo hay un cuádruple empate a 9 victorias entre el Morabanc Andorra, el propio Casademont, el Dreamland Gran Canaria y el Recoletas Salud San Pablo Burgos y la buena noticia es que, en todos los empates dobles, triples o cuádruples, el Casademont estará fuera de la zona de peligro por haber ganado los basketaverages con todos ellos. El Coviran Granada (basketaverage perdido ayer al final) está con 6, es decir, a tres; y el Hiopos Lleida tiene 11.
Los calendarios
- Casademont Zaragoza: Valencia (casa), Manresa (fuera), UCAM Murcia (C) y Breogán (F).
- Morabanc Andorra: Joventut (F), San Pablo Burgos (C), Hiopos Lleida (F) y Barça (C).
- Recoletas Salud San Pablo Burgos: Unicaja Málaga (C), Morabanc Andorra (F), Joventut (F) y Granada (C).
- Dreamland Gran Canaria: La Laguna Tenerife (C), Hiopos Lleida (F), Baxi Manresa (C) y Valencia Basket (F)
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