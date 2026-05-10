Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Jorge AzcónRicardo UsónPueblos de AragónCampo de fútbolCasademont ZaragozaReal Zaragoza
instagramlinkedin

El Casademont Zaragoza vuelve a tener puntuación de descenso tras el triunfo del Andorra: así quedan la clasificación de la Liga Endesa y los calendarios

El equipo aragonés se ha vuelto a meter de lleno en la pelea por no bajar tras sus últimas dos derrotas

Una aficionada se echa las manos a la cabeza tras una acción del Casademont-Coviran Granada del pasado sábado.

Una aficionada se echa las manos a la cabeza tras una acción del Casademont-Coviran Granada del pasado sábado. / Jaime Galindo

A. Bobed

Zaragoza

Hace escasas tres semanas parecía que el Casademont Zaragoza tenía la permanencia controlada y que se iba a salvar, pero ahora, a cuatro partidos tan solo de finalizar la Liga Endesa, el equipo aragonés vuelve a temblar por el descenso.

La victoria del Morabanc Andorra este domingo en casa contra el Baxi Manresa (104-94) ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo al club y a la afición, ya que el Casademont se queda con puntuación de descenso, es decir, con las mismas 9 victorias que el conjunto del Principado.

El equipo aragonés ha perdido dos partidos seguidos importantísimos y ante rivales de la zona media-baja de la tabla, el Bàsquet Girona y el Coviran Granada, y no jugó la jornada 28 porque ya la había disputado en febrero adelantada con derrota. Esas tres jornadas sin sumar las han aprovechado el Andorra, el Gran Canaria y el Burgos, con dos triunfos cada uno.

Abajo hay un cuádruple empate a 9 victorias entre el Morabanc Andorra, el propio Casademont, el Dreamland Gran Canaria y el Recoletas Salud San Pablo Burgos y la buena noticia es que, en todos los empates dobles, triples o cuádruples, el Casademont estará fuera de la zona de peligro por haber ganado los basketaverages con todos ellos. El Coviran Granada (basketaverage perdido ayer al final) está con 6, es decir, a tres; y el Hiopos Lleida tiene 11.

Noticias relacionadas

Los calendarios

  • Casademont Zaragoza: Valencia (casa), Manresa (fuera), UCAM Murcia (C) y Breogán (F).
  • Morabanc Andorra: Joventut (F), San Pablo Burgos (C), Hiopos Lleida (F) y Barça (C).
  • Recoletas Salud San Pablo Burgos: Unicaja Málaga (C), Morabanc Andorra (F), Joventut (F) y Granada (C).
  • Dreamland Gran Canaria: La Laguna Tenerife (C), Hiopos Lleida (F), Baxi Manresa (C) y Valencia Basket (F)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La detenida por matar a su exnovio en La Almunia enseñó el cadáver a una conocida
  2. Real Valladolid - Real Zaragoza, en directo: Insúa regala el 1-0 a Latasa
  3. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  4. Del Parque de Atracciones al Acuario de Zaragoza: las tres empresas de Jesús Morte arrastran una deuda de siete millones de euros
  5. Váyanse todos y déjennos morir en paz: La contracrónica del Valladolid-Real Zaragoza
  6. El colegio de Fernando Simón en Zaragoza: un centro privado bilingüe exclusivo para hombres
  7. Tolosana abrirá su cuarta pastelería en Zaragoza en el local de una de las cafeterías Mi Marrano que cerró en enero
  8. El descenso a Primera RFEF del Real Zaragoza ya puede ser matemático la próxima jornada

El Casademont Zaragoza vuelve a tener puntuación de descenso tras el triunfo del Andorra: así quedan la clasificación de la Liga Endesa y los calendarios

El Casademont Zaragoza vuelve a tener puntuación de descenso tras el triunfo del Andorra: así quedan la clasificación de la Liga Endesa y los calendarios

El Utebo pierde en Santa Ana ante el Águilas y se complica una eliminatoria que se decidirá en Murcia (1-2)

El Utebo pierde en Santa Ana ante el Águilas y se complica una eliminatoria que se decidirá en Murcia (1-2)

Godojos le da su último adiós a Pablo Cebolla en una misa funeral

Godojos le da su último adiós a Pablo Cebolla en una misa funeral

El 'boom' de las plantaciones de marihuana en Aragón: 260 detenidos y 192 casos intervenidos en solo 5 años

El 'boom' de las plantaciones de marihuana en Aragón: 260 detenidos y 192 casos intervenidos en solo 5 años

El Tarazona consigue una importante victoria ante el Nástic de Tarragona que lo acerca a la salvación

El Tarazona consigue una importante victoria ante el Nástic de Tarragona que lo acerca a la salvación

Rescatado un hombre tras caer cuando practicaba ciclismo de montaña en Aínsa

Rescatado un hombre tras caer cuando practicaba ciclismo de montaña en Aínsa

Rescate de un ciclista accidentado en Aínsa

Tracking Pixel Contents