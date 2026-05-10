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Helena Oma quiere ahora el MVP de la Liga: las notas del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida

El poderío interior de Fingall, Hempe y Gueye fue decisivo en el partido de vuelta de semifinales

Helena Oma, con las manos en alto durante una acción del Príncipe Felipe

Helena Oma, con las manos en alto durante una acción del Príncipe Felipe / Laura Trives

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Oma | 9 |

Superlativa. 11 puntos y 11 rebotes. Rasmia pura. Espectacular la catalana.

Mariona | 6 |

Decidida. Compensó su mal día en el tiro con acciones de líder cuando quemaba el balón.

Flores | 7 |

Solidaria. Nunca un 0 de valoración fue tan engañoso. Actuación para enmarcar en labores defensivas.

Vorackova | 7 |

Eficaz. De más a menos, pero su primera parte fue muy buena y dio alas al equipo.

Bankolé | 4 |

Errática. Quiso hacer mucho en poco tiempo y cometió bastantes fallos.

Mawuli | 6 |

Entregada. Se aplicó en labores defensivas la japonesa. Cumplidora.

Fingall | 8 |

Poderosa. No se le acaba de ver fina, pero su labor es impagable. 11 puntos y 6 rebotes. Todo raza.

Hempe | 8 |

Inspirada. Máxima anotadora con 16 puntos. Su confianza es tremenda.

Gueye | 7 |

Escasa. Esta vez sí supo imponer su superioridad ante las rivales en la pintura.

Hermosa | - |

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Espectadora. La española sigue sin estar al 100% y no jugó en el Felipe.

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