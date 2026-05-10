Helena Oma quiere ahora el MVP de la Liga: las notas del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida

Oma | 9 |

Superlativa. 11 puntos y 11 rebotes. Rasmia pura. Espectacular la catalana.

Mariona | 6 |

Decidida. Compensó su mal día en el tiro con acciones de líder cuando quemaba el balón.

Flores | 7 |

Solidaria. Nunca un 0 de valoración fue tan engañoso. Actuación para enmarcar en labores defensivas.

Vorackova | 7 |

Eficaz. De más a menos, pero su primera parte fue muy buena y dio alas al equipo.

Bankolé | 4 |

Errática. Quiso hacer mucho en poco tiempo y cometió bastantes fallos.

Mawuli | 6 |

Entregada. Se aplicó en labores defensivas la japonesa. Cumplidora.

Fingall | 8 |

Poderosa. No se le acaba de ver fina, pero su labor es impagable. 11 puntos y 6 rebotes. Todo raza.

Hempe | 8 |

Inspirada. Máxima anotadora con 16 puntos. Su confianza es tremenda.

Gueye | 7 |

Escasa. Esta vez sí supo imponer su superioridad ante las rivales en la pintura.

Hermosa | - |

Espectadora. La española sigue sin estar al 100% y no jugó en el Felipe.