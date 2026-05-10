Casademont Zaragoza
Helena Oma quiere ahora el MVP de la Liga: las notas del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida
El poderío interior de Fingall, Hempe y Gueye fue decisivo en el partido de vuelta de semifinales
Oma | 9 |
Superlativa. 11 puntos y 11 rebotes. Rasmia pura. Espectacular la catalana.
Mariona | 6 |
Decidida. Compensó su mal día en el tiro con acciones de líder cuando quemaba el balón.
Flores | 7 |
Solidaria. Nunca un 0 de valoración fue tan engañoso. Actuación para enmarcar en labores defensivas.
Vorackova | 7 |
Eficaz. De más a menos, pero su primera parte fue muy buena y dio alas al equipo.
Bankolé | 4 |
Errática. Quiso hacer mucho en poco tiempo y cometió bastantes fallos.
Mawuli | 6 |
Entregada. Se aplicó en labores defensivas la japonesa. Cumplidora.
Fingall | 8 |
Poderosa. No se le acaba de ver fina, pero su labor es impagable. 11 puntos y 6 rebotes. Todo raza.
Hempe | 8 |
Inspirada. Máxima anotadora con 16 puntos. Su confianza es tremenda.
Gueye | 7 |
Escasa. Esta vez sí supo imponer su superioridad ante las rivales en la pintura.
Hermosa | - |
Espectadora. La española sigue sin estar al 100% y no jugó en el Felipe.
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