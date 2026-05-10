El Valencia Basket será el rival del Casademont Zaragoza en la final: "El factor cancha será muy determinante"

De nuevo el Valencia Basket. El Casademont Zaragoza se verá las caras por enésima vez esta temporada contra las de Rubén Burgos en la reedición de la final de la Liga Femenina Endesa de la pasada campaña. Entonces, el conjunto aragonés cayó derrotado por 2-0, aunque esta vez la eliminatoria decisiva se presenta más igualada y con el factor cancha a favor.

El rival será el Valencia, pero bien pudo ser el Girona. Porque las catalanas fueron dominando buena parte el encuentro de vuelta en Fontajau, entrando en los últimos minutos con una renta que parecía que sería suficiente, pero las taronjas reaccionaron como un equipo campeón y acabaron logrando un empate a 73 que hizo bueno el punto de ida que habían logrado en el Roig Arena. Coulibaly tuvo la última para clasificar a las suyas, pero el balón no entró.

Así pues, el Casademont Zaragoza puede ser campeón por primera vez en su historia de la Liga Femenina Endesa ya el próximo domingo. Para ello habrá tenido que ganar los dos primeros partidos de la final al Valencia Basket. El primer duelo de la eliminatoria decisiva se jugará el próximo jueves en el pabellón Príncipe Felipe. Sea cual sea su resultado, el enfrentamiento entre aragonesas y valencianas viajará hasta el Roig Arena el domingo. Si se repite el mismo ganador que el jueves, la Liga ya tendrá campeón. En caso de que el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket hayan logrado un triunfo cada uno, el tercero y decisivo partido será el sábado 23 en el Príncipe Felipe.

Aun sin conocer el rival, Mariona Ortiz valoró la importancia del factor cancha en la gran final: "El factor cancha será muy determinante en la final gracias a la Marea Roja".