3.000 entradas vendidas en tres horas: La 'Marea Roja' volverá a no fallar al Casademont Zaragoza en la final ante el Valencia Basket

Si el Casademont Zaragoza femenino no se cansa de coquetear con la historia, su afición tampoco de disfrutarlo. Si la clasificación del equipo aragonés para la gran final de la Liga Femenina Endesa fue presenciada en el Príncipe Felipe por casi 7.000 personas, todo hace indicar que el primer encuentro de la eliminatoria decisiva ante el Valencia Basket superará con creces esa cifra.

De momento, desde que el club ha puesto a la venta las entradas, la Marea Roja se ha volcado. En tan solo tres horas, desde las 8.00 de la mañana hasta las 11.00, se han vendido ya 3.000, una media de 1.000 a la hora. Una locura. Los aficionados, después de una temporada inolvidable, están corriendo a reservar su sitio para no perderse el desenlace.

Hay que recordar que los playoffs de la Liga no entran en el abono. El precio de las entradas que ha colocado el Casademont para el choque es de, en el anillo 1, 15 euros para abonados y 30 para los que no lo son. En el anillo 2, la entrada cuesta 12 euros para los abonados y 25 para el resto.

Por el momento, la reacción de la Marea Roja está siendo increíble. Y eso que el encuentro se va a disputar un jueves laborable y a una hora tardía para lo que suele ser habitual en el Príncipe Felipe, las 21.00. Pase lo que pase ese día en Zaragoza, la eliminatoria viajará el domingo a Valencia, hasta el Roig Arena, para disputarse el segundo partido, a una hora todavía por determinar.