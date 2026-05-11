El Casademont Zaragoza prepara viaje a Valencia para la 'Marea Roja': precio y horarios

El Casademont Zaragoza quiere que la Marea Roja acompañe al equipo en su objetivo de conquistar la primera Liga de su historia y ha organizado un viaje para que todo aquel que desee ir a Valencia a ver el segundo partido de la final pueda hacerlo.

La hora del encuentro, que se jugará el próximo domingo a las 11.00 horas, hace que a los aficionados del Casademont les vaya a tocar madrugar. La salida del autobús tendrá lugar a las 6.00 horas desde el Pabellón Príncipe Felipe y el regreso está previsto a las 15.00 desde el Roig Arena de Valencia.

El precio del viaje, que incluye el traslado y la entrada al duelo entre el Valencia y el Casademont, es de 50 euros. Además, el club también ofrece la posibilidad de comprar solo la entrada con un coste de 19 euros. La entidad informa a sus seguidores de que "se recomienda adquirir las entradas exclusivamente a través de nuestra web oficial ya que se trata de una zona designada por Valencia Basket para la afición visitante. Valencia Basket reserva el derecho de reubicar, denegar el acceso o proceder a la expulsión del recinto de aquellos aficionados visitantes que hayan adquirido entradas fuera de la zona habilitada para su afición en caso de un incumplimiento de la normativa del recinto o de comportamiento inadecuado".