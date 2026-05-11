Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza prepara viaje a Valencia para la 'Marea Roja': precio y horarios
El viaje en bus más la entrada al segundo partido de la final tendrá un coste de 50 euros
El Casademont Zaragoza quiere que la Marea Roja acompañe al equipo en su objetivo de conquistar la primera Liga de su historia y ha organizado un viaje para que todo aquel que desee ir a Valencia a ver el segundo partido de la final pueda hacerlo.
La hora del encuentro, que se jugará el próximo domingo a las 11.00 horas, hace que a los aficionados del Casademont les vaya a tocar madrugar. La salida del autobús tendrá lugar a las 6.00 horas desde el Pabellón Príncipe Felipe y el regreso está previsto a las 15.00 desde el Roig Arena de Valencia.
El precio del viaje, que incluye el traslado y la entrada al duelo entre el Valencia y el Casademont, es de 50 euros. Además, el club también ofrece la posibilidad de comprar solo la entrada con un coste de 19 euros. La entidad informa a sus seguidores de que "se recomienda adquirir las entradas exclusivamente a través de nuestra web oficial ya que se trata de una zona designada por Valencia Basket para la afición visitante. Valencia Basket reserva el derecho de reubicar, denegar el acceso o proceder a la expulsión del recinto de aquellos aficionados visitantes que hayan adquirido entradas fuera de la zona habilitada para su afición en caso de un incumplimiento de la normativa del recinto o de comportamiento inadecuado".
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