¿Quién es el favorito entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket? Una rivalidad con muchas aristas

Como si fuera cosa del destino, si el Casademont Zaragoza quiere seguir derribando barreras lo tendrá que hacer frente a un equipo que, para bien y para mal, está siendo el rival por antonomasia en su escalada hasta la élite del baloncesto femenino español. Sin menospreciar al Perfumerías Avenida, el enfrentamiento entre el Valencia Basket y las aragonesas se ha convertido por derecho propio en el clásico del país y ahora, al igual que sucedió el año pasado, decidirá quién es el campeón de la Liga Femenina Endesa.

Esperemos que, para los intereses del Casademont, el resultado sea bien distinto y el equipo pueda seguir haciendo historia con el que sería su primer título liguero. Pero, como casi siempre y después de pasar varias pantallas, tendrán que vencer al monstruo final para tocar metal. Si la final llega al tercer partido, habrán sido hasta nueve veces las que el Casademont y el Valencia Basket se hayan visto las caras esta temporada. Si se resuelve en dos choques, serán ocho. Sea lo que sea, una barbaridad. Aunque esta eliminatoria llega con matices distintos, en especial en el equipo zaragozano, no se podrá aludir a la sorpresa para explicar lo que suceda en la resolución liguera porque los dos equipos se conocen a la perfección.

Volviendo a los antecedentes más cercanos, las aragonesas dominan hasta el momento el balance particular de este curso con cuatro victorias y dos derrotas. Eso sí, las dos últimas veces las que se han ido con una sonrisa son las valencianas. Especialmente dolorosa fue la última, en el que el Casademont cayó eliminado en las semifinales de la Copa de la Reina.

Hasta entonces, las de Cantero (ahora de Ferreres) le habían dado la vuelta por completo a la rivalidad. El triunfo, allá por el lejano mes de septiembre, en Huesca para conquistar la Supercopa fue el primer aviso de un Casademont que desbordó al Valencia Basket en la Euroliga y en la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa, conquistando el Roig Arena en dos ocasiones (inolvidable fue la remontada europea). Un escenario muy diferente al de tan solo hace unos años. Porque, de hecho, hace no mucho llamar a este enfrentamiento rivalidad era casi una osadía, porque las taronjas masacraban sin piedad a las aragonesas un día sí y al siguiente también, algo que, afortunadamente, ha cambiado radicalmente debido al imparable crecimiento del club zaragozano en los últimos años.

Viajes de ida y vuelta

Pero no hay que olvidar que aunque las cosas estén ahora mucho más igualadas, el Valencia Basket, principalmente por potencial económico, sigue estando en un escalafón superior. Las actuales campeonas de Liga tienen un presupuesto que les permite pagar a jugadoras a las que no puede acceder el Casademont. El fichaje de Leo Fiebich, que cambió Zaragoza por Valencia hace un par de temporadas. Aun así, y siendo las de Rubén Burgos ligeramente favoritas por estatus y a pesar de tener el factor cancha en contra, las aragonesas tienen opciones reales de alzarse con la Liga.

Fiebich no es la única que ha jugado en los dos equipos, pero los otros dos casos son bien diferentes. Porque hay dos jugadoras que han hecho el camino inverso, aunque por otros motivos. Nadia Fingall y Merritt Hempe (la última vez que llegó a Zaragoza) son dos descartes de las taronjas que ha sabido aprovechar el club zaragozano. Por eso, todavía no se puede comparar al Casademont con el Valencia Basket. Aunque como ya se ha demostrado muchas veces, eso no quiere decir que no se les pueda ganar.