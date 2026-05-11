No hay nadie que haya jugado más que Santi Yusta con el Casademont Zaragoza: líder histórico en partidos

Santi Yusta ha vuelto a entrar en la historia del Casademont Zaragoza. Aunque ahora hace falta que no entre en la historia negra por ser el capitán de un dramático descenso, el madrileño ya es el jugador que se ha puesto la camiseta del equipo aragonés en más partidos. Ante el Granada, Yusta jugó su encuentro 150 con el Casademont, dejando atrás los 149 de Jonathan Barreiro.

Desde que llegó a Zaragoza, lo ha jugado prácticamente todo. Según los datos de la ACB, ha participado en el 97,4% de los compromisos ligueros posibles (150 de 154) desde que debutó con el Casademont Zaragoza en diciembre de 2021. Solo se perdió tres jornadas a principios del curso 2023-24 por un esguince de grado III en su pie derecho y otra en enero del 2022.

A pesar del bajón que atraviesa en las últimas fechas, Santi Yusta promedia su tope personal de rebotes (3,8) o valoración (16,5), y también está cuajando una de las mayores anotaciones de los últimos años entre jugadores españoles (16,2 puntos por partido). Desde los 16,4 de Juan Carlos Navarro en la 2010-11 o los 21,2 de Rudy Fernández en la 2007-08 no se veía nada igual en una fase regular.

Además, el capitán lidera hasta cuatro categorías estadísticas diferentes en el Casademont Zaragoza: partidos, puntos, minutos y robos. Pronto, también será primero en valoración, pues se encuentra a 42 créditos de superar los 1.746 de Henk Norel, y triples, ya que solo seis le separan de los 193 de Robin Benzing.