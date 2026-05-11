Santi Yusta pasa de extraterrestre a humano

Santi Yusta también es humano. Tras un inicio de curso impecable e inmaculado que le llevó a ser el segundo más valorado de toda la Liga Endesa, el capitán ha bajado el pistón en las últimas semanas. Su rendimiento de extraterrestre era muy difícil de mantener y al madrileño le están costando las últimas semanas, siendo un fiel reflejo del equipo aragonés, al que tampoco le sale nada.

El choque ante el Coviran Granada terminó por desesperar a Yusta, que firmó su peor encuentro de la temporada. Por primera vez en todo el curso hizo valoración negativa (-3), falló sus cuatro intentos de tres puntos, perdió cinco balones e hizo cuatro faltas. Al final, en una de las últimas acciones del partido, falló un lanzamiento y se le vio visiblemente ofuscado, dolido consigo mismo y desesperado. Su grito desgarrador era la liberación de una rabia contenida en un día en el que no le salió nada.

Gran parte de las opciones de victoria del Casademont dependen del acierto del capitán, un jugador capital y un líder dentro y fuera de la pista. Y en esta segunda vuelta tan mala del equipo aragonés en cuanto a victorias, se nota que Yusta no es el mismo de hace unos meses.

En los primeros 17 partidos de Liga Endesa logró 20.1 de valoración media y siempre, como mínimo, hizo 12, salvo en un encuentro, que solo consiguió 4 créditos. Fue su único tachón en una primera vuelta extraordinaria, de puro talento y madurez. Además, en más de la mitad de encuentros valoró 20 o más y ante el Real Madrid firmó 30 puntos y 31 de valoración.

Pero en la segunda vuelta, a Yusta pocos días le sale todo bien. Desde la 18ª jornada hasta la actual, la 30ª, ha bajado hasta los 11.8 de valoración y solo ha firmado tres días como los de antaño: Barça (32 de valoración), Morabanc Andorra (29) y Bàsquet Girona (22). Y lo peor es que los tres se saldaron con derrota.

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De todos modos, Yusta nunca se esconde y ese es su mayor valor, aunque ahora esté pasando una mala racha. Ha firmado días enormes y otros más complicados, pero el capitán siempre lo ha intentado, siempre ha tirado y nunca se ha parapetado. De hecho, en la segunda vuelta, pese a sus peores registros de valoración, siempre ha aportado como mínimo 7 puntos y solo en tres ha bajado de los 10. Y ahora, cuando más quema el balón con el descenso en juego, más necesita el Casademont la mejor versión de una de sus estrellas.