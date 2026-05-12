La afición se vuelca con el Casademont Zaragoza: 7.000 entradas vendidas para el primer partido y dos autobuses llenos para Valencia

La afición se ha volcado con el Casademont Zaragoza femenino. Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, en las Copas de la Reina, en la reciente Final Six de la Euroliga o en partidos clave, nadie quiere perderse una cita tan importante como la final de la Liga Femenina Endesa que el conjunto aragonés va a jugar contra el Valencia Basket al mejor de tres partidos y con el factor cancha a favor.

El primer duelo será este jueves a las 21.00 en el Príncipe Felipe y, en poco más de 24 horas desde que se pusieron a la venta, ya se han despachado 7.000 entradas para presenciar el encuentro. Este choque, como todos los del playoff, no está incluido en el abono de la temporada, por lo que todos los seguidores del equipo han tenido que pasar por taquilla.

Eso sí, los abonados tienen tanto preferencia para conservar su asiento como un precio especial. La entradas se pusieron a la venta a 12 y 15 euros para los abonados y 25 y 30 para los no abonados. Además, los socios podían retirar hasta dos localidades extra a ese precio y tenían su localidad reservada hasta las 12.00 horas de este martes.

Pero la afición no solo quiere estar en el partido del Príncipe Felipe, sino que también se va a desplazar de manera masiva a Valencia para el segundo duelo, el del domingo a las 11.00 horas. Si el conjunto aragonés es capaz de ganar el jueves, el domingo se jugará proclamarse campeón de Liga Femenina Endesa por primera vez en su historia.

Por eso, el club lanzó a última hora del jueves un viaje organizado a Valencia al precio de 50 euros (autobús más entrada) o de 19 euros para los que prefieran adquirir solo el billete y desplazarse por su cuenta hasta la ciudad del Turia. El Casademont, eso sí, recomienda a sus seguidores comprar la entrada a través de su web porque así se les asignará las que el Valencia ha destinado a la afición visitante.

Esta oferta también ha resultado un éxito y el club ya ha vendido más de 350 entradas para el Roig Arena, llenando ya dos autobuses y ofertando un tercero. El autobús organizado por el Casademont saldrá de Zaragoza a las 6.00 horas y regresará a la conclusión del encuentro.