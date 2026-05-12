Entrevista con Leo Fiebich, jugadora del Valencia Basket: "Ver desde fuera lo que ha crecido Mariona Ortiz estos dos años es algo realmente bonito"

-La semifinal ante el Girona fue durísima para el Valencia. ¿Se vio usted eliminada en algún momento?

-Primero de todo, mérito a Girona, porque fue una semifinal realmente dura. Sabíamos que, con algunas jugadoras de baja en ellas, teníamos una mejor oportunidad de ganar la semifinal y, al final, luchamos muchísimo. Estuvimos algunos puntos abajo en el último cuarto, en los últimos minutos, pero estoy realmente orgullosa de cómo ejecutamos y de cómo jugamos los últimos minutos del partido.

-En la final, otra vez el Casademont Zaragoza. ¿Cansa jugar tantas veces contra el mismo equipo?

-¡Parece que el Casademont me persigue! (ríe). Es broma. Creo que eso describe que somos dos de los mejores equipos de la Liga y de Europa. Siempre es una batalla muy buena cuando jugamos unas contra otras y, para mí, siempre va a ser algo especial jugar contra el Casademont. Estoy muy ilusionada por ello.

- ¿A quién considera favorito en la final?

- No creo que haya un favorito. Nosotras ganamos la Copa y ellas fueron primeras de la temporada regular. Son dos cosas que son muy difíciles de hacer en esta Liga. Además, jugaron la Final Six de la Euroliga. No hace falta ni hablar de que los dos equipos tienen muchísimo nivel y muchísima calidad. Ahora todo se reduce a quién lo quiere más y a quién lo hace mejor. Va a ser una gran final.

-Esta temporada la rivalidad se ha igualado un poco. El Casademont empezó con cuatro victorias seguidas sobre Valencia. ¿Sintieron en ese momento que habían aprendido cómo jugar contra ustedes?

-Creo que al principio de la temporada éramos dos equipos diferentes. Nosotras teníamos jugadoras diferentes, el Casademont tenía jugadoras diferentes y ahora somos equipos un poco distintos desde el punto de vista de las plantillas. Pero, al final del día, seguimos haciendo las mismas cosas. El núcleo de lo que hacemos los dos equipos es el mismo. Y una cosa que sí sabemos es que nos conocemos muy bien. Sabemos exactamente lo que ellas quieren hacer y ellas saben exactamente lo que nosotras queremos hacer. Así que va a ser emocionante.

- ¿Cómo explica la remontada del Casademont en la Euroliga en el Roig Arena? ¿Cómo la vivió?

-El Casademont siempre es un equipo que va a pelear hasta el final. Nos lo ha demostrado muchas, muchas veces durante la temporada: no importa de cuánto vayas por delante, ellas siempre pueden volver, porque tienen esa energía, esa hambre, ese deseo y esa pasión por ganar y por competir. Y eso es algo realmente peligroso en un equipo. Nosotras lo sabemos y estamos preparadas para que no se repita

-Sin embargo, después Valencia ha ganado dos veces, la más importante en las semifinales de la Copa de la Reina. ¿Ese partido les muestra el camino para esta final?

-Por supuesto que ayuda saber que hemos ganado a este equipo en partidos muy importantes, como en la Copa de la Reina. Ayuda tener eso en la cabeza, pero también sabemos que empezamos cero a cero. Tenemos que ponerlo realmente todo sobre la pista para poder ganar al Casademont.

-Ya no está Carla Leite y Helena Pueyo es serie duda. ¿Cómo cree que pueden afectar esas ausencias?

-Las puede hacer más peligrosas. Si pierden jugadoras, cada jugadora tiene que dar un poco más. Por ejemplo, Oma está jugando un baloncesto increíble. Está dando un paso adelante enorme en su rol, de no jugar a jugar minutos importantes. Eso describe la calidad del equipo, cuando alguien no puede jugar, la siguiente da un paso adelante y rinde por encima de lo que estaba haciendo.

-Usted conoce a la perfección a Carlos Cantero. ¿Qué cree que pierde el Casademont sin él en el banquillo?

-Sabemos que Carlos merece todo el crédito de que el equipo esté jugando así de bien esta temporada. Pero también sabemos la identidad que tienen y con la que juegan está ya dentro del equipo. Seguro que también viene de Carlos, pero ya han jugado juntas toda la temporada, así que la identidad está ahí. No va a cambiar mucho si él está o si no está.

-De las jugadoras que tiene ahora el Casademont, ¿cuál es su favorita y cuál le preocupa más de cara a la final?

-Por supuesto, las jugadoras con las que jugué. Mariona, Oma, Hempe, Nerea (Hermosa)... Siempre es algo especial verlas y jugar contra ellas.

-Hábleme de Mariona Ortiz, tanto en los personal como en lo deportivo.

- Cuando me preguntabas si el hecho de que Carlos no esté afectará a cómo juegan, creo que una de las piezas más importantes es Mariona, si no la más importante, porque ella aporta el fuego y la pasión. Se echa los partidos a la espalda cuando tienen momentos difíciles y es una líder. Ver desde fuera cómo ha crecido en ese rol durante los dos últimos años es algo realmente bonito. Y, por supuesto, a nivel personal, la quiero mucho. Me encantó jugar con ella. Me encanta estar cerca de ella y siempre estoy muy contenta cuando puedo verla, ya sea en la pista o fuera de la pista. Simplemente disfruto mucho estando cerca de ella.

Volver a casa

-Ha regresado ya unas cuantas veces al Príncipe Felipe desde que dejó Zaragoza. ¿Sigue siendo especial para usted jugar allí cada partido?

-Sí, por supuesto. Siempre es algo especial volver a jugar en el Príncipe Felipe. Tengo muchas ganas simplemente de ver a la gente de allí y de vivir un gran ambiente. Para mí siempre va a ser bonito jugar allí y también jugar contra el Casademont. Fue mi casa.

-Ha pasado ya mucho tiempo desde que cambió el Casademont por Valencia. Al principio, su fichaje por Valencia dolió un poco en Zaragoza. Con el paso del tiempo, ¿siente cariño desde Zaragoza?

-Como he dicho, siempre sentiré algo especial por la gente de Zaragoza. También entiendo que ahora tengan que ir contra mí, porque estoy en el equipo contrario y, además, en Valencia. Pero creo que, al final del día, todos queremos ver un gran espectáculo, una gran competición y grandes partidos. Y el apoyo al baloncesto femenino siempre va a estar ahí en Zaragoza. Eso es lo más importante.

-¿Vio la Final Six? ¿Qué le pareció? ¿Animó al Casademont?

-No animé a nadie. Si animé a alguien, animé a los dos equipos españoles. Creo que la Final Six fue increíble. Organizada como siempre, con mucha gente y un ambiente muy bueno. Hubo buenos partidos. Fue competitiva. Tuvimos a algunas de las mejores jugadoras del mundo jugando en esa Final Six, así que eso es muy emocionante. Y que fuera en España lo hace todavía más bonito.

-Todo indica que está a punto de jugar sus últimos partidos en la Liga española. ¿Cómo valora esta etapa de su carrera en este país?

-Jugar en España me ha dado muchísimo. He disfrutado mucho del baloncesto aquí, en los dos clubs, y me encanta la gente que he conocido por el camino, gente que ahora está en mi vida y que lo estará durante más tiempo. También me encantan las conexiones que he hecho. Obviamente, siempre es bueno ganar títulos. Así que ahora he ganado una Copa, he ganado una Liga y ojalá pueda ganar otra. Me han encantado mis cuatro años y no los cambiaría por nada.

-¿Considera que su etapa en Zaragoza fue un punto de inflexión en su carrera?

-Seguro, sin duda. El primer año éramos un poco el equipo tapado y creo que ganar la Copa fue una de las cosas más especiales que me han pasado en mi carrera. Mis dos años en Zaragoza fueron increíbles y por eso siempre tendrán un lugar especial en mi corazón.

¿Qué le ha atraído de la nueva competición a la que se va, Project B?

-Es algo muy diferente. Jugaremos por todo el mundo. Diferentes culturas, diferente baloncesto. Jugaremos con las mejores jugadoras del mundo. Y el hecho de no tener que jugar una temporada europea completa entre la WNBA ayuda a mi cuerpo y ayuda a mi mente a relajarse un poco. Pero, sobre todo, me atrae la parte de jugar a nivel internacional y de conocer diferentes culturas y aficionados de todo el mundo.

-Usted ya ha ganado incluso la WNBA. ¿Qué sueños le quedan a Leo Fiebich por cumplir en el mundo del baloncesto?

-Ganar una medalla con mi selección. Eso está en el primer lugar, es algo que realmente quiero hacer. Por supuesto, espero que sea ahora en el Mundial, pero también más adelante. Y seguir ganando. Invierto todo mi tiempo y mi energía en ganar. Así que espero que haya más títulos.