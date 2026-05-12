Las grietas del Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe: ¡Aquí no hay quien viva!

Pocas frases hechas del mundo del deporte son tan ciertas como la de que un equipo se tiene que hacer fuerte en casa para conseguir sus objetivos. Sobre todo si la pelea es por la permanencia. Porque el calor de la afición hace que las fuerzas ante rivales de mayor entidad se puedan igualar y así sacar victorias que son mucho más complicadas cuando toca viajar. Pues pocos datos explican mejor la horrorosa temporada del Casademont Zaragoza como su debilidad en un Príncipe Felipe que, por el pobre rendimiento de sus jugadores, hace días que no mete miedo.

El equipo aragonés es el segundo peor local de la categoría, habiendo ganado solo cinco de los diez encuentros que ha jugado en su pabellón. Solo por detrás está el Gran Canaria (balance de 4-11). Hasta el Granada, prácticamente desahuciado y con los dos pies en Primera FEB, ha conseguido ganar esos cinco mismos partidos en su feudo-

Precisamente la derrota del pasado fin de semana ante los andaluces, en un día en el que estaba prohibido fallar, ha sido la gota que ha colmado el vaso (y la paciencia) de los aficionados del Casademont. Porque desde que comenzó el curso, semana tras semana los jugadores y entrenadores del equipo zaragozano no han dejado de insistir en sus declaraciones ante los medios de la importancia de que la grada apriete.

A tenor de lo que luego se ha visto sobre la pista del Príncipe Felipe, mensajes vacíos que la plantilla luego no ha demostrado en los partidos. En otras temporadas, aun sin estar el Casademont a un nivel superlativo, los equipos de la ACB, incluso los más grandes, llegaban a Zaragoza con la sensación de que podían llevarse un revolcón. Y muchos de ellos se lo llevaban, pero este curso las guerras de otros años se han convertido a veces en paseos.

Tristes datos

Tan solo un Baskonia que llegó al Felipe en la primera jornada cogido con alfileres cayó en el hogar del Casademont. Pero fue un espejismo. Desde entonces, los aragoneses solo han podido superar a equipos que están como ellos peleando por el descenso (Andorra, Gran Canaria, Burgos y Lleida). Nada más. En partidos muy ganables (como ante el Breogán, el Manresa, el Girona y, por supuesto, el Granada), el Casademont ha visto como el rival se llevaba una victoria con la que quizá ni contaban. Un desastre.

Tan solo dos encuentros en el Príncipe Felipe, ante el Valencia Basket y el UCAM Murcia le quedan a los de Plaza para arreglar, en parte, el asunto. Aunque los rivales no invitan precisamente al optimismo, el Casademont necesita sumar algo más de aquí a final de curso si quiere evitar el descenso. Aunque ganara los dos y se quedara con siete triunfos en casa, firmaría la peor temporada como local en una década (igualado con el de la 17-18). Por lo que este año, pase lo que pase, ya va a ser histórico para mal. Esperemos que no acabe en tragedia.