En la NBA alucinan con las medidas de Aday Mara: "Absolutamente absurdas"

La magnífica actuación de Aday Mara en las finales de la NCAA y lo decisivo que fue en el título de Michigan hicieron que muchos ojos se fijarán, todavía más, en el gigante aragonés. Por eso, en las predicciones del draft de la NBA (que se celebrará el 23 de junio en Nueva York), el pívot no para de subir y ya parece claro que su puesto rondará el top 10.

A la espera de saber qué franquicia de la mejor Liga del mundo se hace con los servicios de Aday, estos días se ha conocido un dato que puede que a alguna de ellas le haga lanzarse a por el zaragozano. Porque a pesar de que en la NBA están los jugadores más atléticos, pocos tienen el físico de Mara.

En un evento previo al draft, a los aspirantes se les realizan diferentes pruebas y hay en una en la que el aragonés se sale de cualquier parámetro. Aday Mara mide 2,22 metros descalzo, tiene una envergadura de 2,31 y su alcance vertical es de 3,01 metros. Desde que los novatos se enfrentan a estas mediciones, solo Tacko Fall ha estado por encima del canterano del Casademont Zaragoza. Además, su peso es de 117 kilos, habiendo ganado mucho músculo desde su marcha a Estados Unidos.

"Medidas absolutamente absurdas", escribió en X Jonatahn Givony, un especialista en el draft de la NBA sobre el que va a convertirse en el primer aragonés en jugar en la NBA.