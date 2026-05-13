Carla Leite se sale en la WNBA y conduce a Portland hasta su primera victoria

A poco más de 24 horas de que el Casademont Zaragoza comience la final de la Liga Femenina Endesa ante el Valencia Basket, Carla Leite, que abandonó hace unas semanas el club aragonés, ha cuajado uno de los partidos más especiales de su carrera. La francesa, con una portentosa actuación, ha sido una de las grandes protagonistas de la primera victoria de Portland en la WNBA.

Además, el nuevo equipo de exjugadora del Casademont ha ganado en la primera jornada a uno de los grandes de la competición, las New York Liberty (98-96) con una canasta en el último segundo. Un final emocionante al que se ha llegado gracias a la calidad de Leite y Carleton, que se han combinado para anotar 47 puntos.

21 han sido de la gala, que completó su exhibición con 6 asistencias, 4 rebotes y 1 robo en un choque que, aunque es el primer partido oficial de la temporada, dejó claro que Leite va a ser muy importante en el esquema de Portland esta campaña.