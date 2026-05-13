El Casademont Zaragoza ficha al británico Gabriel Olaseni para reforzar la posición de pívot

El Casademont Zaragoza ha cumplido su promesa de reforzar la posición más débil del róster con un fichaje que ayude al equipo a lograr el objetivo en las cuatro jornadas de Liga restantes en ACB. Así, el club aragonés ha llegado a un acuerdo con Gabriel Olaseni para incorporar al pívot británico a la disciplina rojilla hasta el final de la presente temporada.

Olsaseni, con una altura del 2,08 metros y nacido en el año 1991, es un viejo conocido de la categoría de oro del baloncesto español y cuenta con un amplio recorrido en el deporte europeo. Tras pasar por Italia, Francia o España, donde militó en el Montakit Fuenlabrada, ha disputado la Superliga turca.

Así, con el horizonte de la salvación entre ceja y ceja del conjunto aragonés tras una mala jornada en todos los sentidos que ha dejado al Casademont Zaragoza de nuevo con números de descenso, los números de Olaseni en el baloncesto otomano lo convierten en un fichaje clave. El británico ha promediado en Turquía siempre más de 11 puntos por partido, siendo el Mersin BBGSK su última experiencia antes de recalar en la capital aragonesa.

Gabriel Olaseni, defendido por Bojan Dubljević durante un partido como rivales. / EFE / J.J. Guillén

En el ámbito universitario, se formó en la NCAA en Iowa, donde se convirtió con el tiempo en uno de los jugadores más queridos por la afición de los Hawkeyes. Llegó a Europa de la mano de Brose Bamberg en la temporada 2015-2016 disputando la Euroleague ese mismo año.

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Además, Olaseni también posee experiencia en la Eurocup, competición en la que fue incluido en el All-Eurocup First Team 2023-2024. De igual manera, recibió el galardón de MVP en al menos una de las jornadas disputadas con London Lions.