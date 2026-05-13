Helena Oma, jugadora del Casademont Zaragoza: "Es el momento de darlo todo"

Tras una extenuante temporada, Helena Oma prometió que el Casademont Zaragoza se va a dejar hasta el último gramo de fuerza que le quede al equipo en la gran final de la Liga Femenina Endesa. La catalana fue la protagonista en rueda de prensa en la jornada previa al primer duelo ante el Valencia Basket. "Estamos contentas. Creo que llegar hasta aquí era uno de nuestros objetivos. Es cierto que el cansancio es real por el momento de la temporada, pero sabemos que ahora es el momento de darlo todo, de luchar los partidos que nos queden y de sacar lo mejor de nosotras", aseguró la capitana.

Aunque las aragonesas son conscientes del potencial del rival, prefieren centrarse en lo que está en su mano. Preguntada por las claves, Helena Oma aseguró que "lo importante es ser nosotras y ser muy sólidas, no solo durante los 40 minutos, sino durante toda la eliminatoria. La clave estará, principalmente, en la defensa. Es lo que hemos intentado en todos los partidos: empezar desde la defensa, marcar un partido agresivo, sacarlas de sus espacios y, a partir de ahí, lo demás irá saliendo. Durante la temporada hemos tenido partidos con más o menos acierto, pero lo que nos ha mantenido en los encuentros y lo que nos ha dado el éxito ha sido esa solidez defensiva".

Aunque la premisa principal está más que clara. "También será muy importante el equipo. Estamos en un momento en el que queremos llegar a levantar ese título y todo empieza por mantener la figura del equipo por delante de todo", subrayó. En donde no se mojó fue sobre el estado físico de Helena Pueyo: "Desconozco la situación exacta. Sé que están haciendo todo lo posible para que pueda ayudarnos y darnos esa rotación, pero las que estemos daremos lo mejor de nosotras. Ya lo hemos demostrado en las dos eliminatorias anteriores".

El Valencia Basket

Lo que ninguno de los dos equipos podrá poner de excusa es que no conocen a su rival. "Es cierto que llevamos muchos años compitiendo contra ellas y cada temporada ha sido diferente. Este año creo que hemos sabido reforzarnos en esos partidos. Al final, en una final estamos al 50 %. Puede pasar de todo, es cara o cruz, pero confiamos mucho en el trabajo que llevamos haciendo todo el año y en nosotras mismas. Sabemos que, si hacemos lo que tenemos en el plan, podemos llevarnos esos partidos. Ahora llegamos en momentos distintos y la plantilla también es distinta. Estamos muy seguras de lo que debemos hacer para ganar y, si lo hacemos así, tendremos opciones", incidió la escolta.

En lo personal, Helena Oma no pudo ocultar su felicidad por el momento que atraviesa: "Estoy contenta por poder ayudar al equipo. Llevo toda la temporada preparándome para saltar a pista, ayudar a mis compañeras y dar mi cien por cien. Me encuentro bien, con confianza y con la confianza del equipo. De cara a esta final, como siempre, quiero salir a la pista y dar lo mejor de mí para ayudar".