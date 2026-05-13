Casademont Zaragoza
Jorge Serna, entrenador del Casademont U22: "Los chicos se han merecido llegar a este momento"
El técnico explica cómo llegan los canteranos a la Final Six de Burgos
Comenzará el viernes la Final Six de la Liga U22 y en ella estará el Casademont Zaragoza. Un premio al gran trabajo que los canteranos aragoneses han hecho durante la primera temporada de esta nueva competición. "Los chicos se han merecido llegar a este momento, se han esforzado mucho para ello", reflexionó Jorge Serna en su comparecencia ante los medios de comunicación.
El técnico considera que la presencia del Casademont en la resolución de la Liga U22 en Burgos "nos sitúa entre las mejores canteras y los mejores equipos de España". Aunque Serna considera que los jóvenes aragoneses deben "disfrutar", recalca que lo tienen que hacer desde "la máxima exigencia y competitividad". "A ver si tenemos surte y podemos avanzar", subrayó.
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