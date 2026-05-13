Así está la lucha por la salvación en la ACB con el Casademont Zaragoza a la espera de saber cuándo jugará ante el Valencia

El Casademont Zaragoza debía de jugar este miércoles frente al Valencia Basket, pero la magia de un calendario sobrecargado que, para colmo, no para de crecer, le ha obligado a aplazar el partido, aún sin fecha, para que los taronja puedan disputar el cuarto partido de su playoff de Euroliga frente al Panathinaikos. Así que el equipo de Joan Plaza tendrá que ser, de momento, un mero espectador de sus rivales por eludir el descenso.

Una lucha encarnizada porque, tal y como publica la propia ACB, es la primera vez en 20 años que cuatro equipos llegan a la jornada 31 empatados en la lucha por la permanencia. De momento, el average general salva al Casademont Zaragoza y, pase lo que pase esta jornada intersemanal, el domingo se rompería ese cuádruple empate porque se disputa un Andorra-Burgos (19.00 horas).

A partir de ese momento, contará ya el average particular entre los implicados, que actualmente favorece al Casademont con un balance de 5-1 y +54 puntos. El Morabanc Andorra tiene un 3-2 y -10, el Recoletas Salud San Pablo Burgos un 2-3 y -3 puntos y el Gran Canaria un 1-5 y -41. No obstante, el calendario más complicado es el del conjunto aragonés, que debe medirse al Valencia Basket (casa), BAXI Manresa (fuera), UCAM Murcia (casa) y Río Breogán (fuera).

Por el momento, el Casademont estará muy pendiente de sus rivales. El primero en salir a escena es el colista, el Covirán Granada, que está obligado a hacer lo que no ha hecho nunca en su historia, ganar al Barça para eludir el descenso matemático. El partido es esta tarde a las 19.30 horas. El conjunto nazarí solo tiene el averaje ganado con el Casademont Zaragoza, entre todos los implicados por el descenso, lo que le obliga a un triunfo para seguir vivo.

Un día más habrá que esperar para ver al resto. El jueves a las 19.00 horas será el turno del San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, que recibe al Unicaja. Ambos necesitan ganar porque una derrota puede sacar a los malagueños de los puestos de playoff. Una hora más tarde será el momento del Morabanc Andorra, que juega fuera de casa, en la pista del Asisa Joventut. El conjunto verdinegro también necesita el triunfo en su pelea por el playoff.

Y aún más tarde, a partir de las 21.30 horas, el Dreamland Gran Canaria se juega buena parte de sus opciones en el derbi ante La Laguna Tenerife, que llega tras encajar dos derrotas consecutivas. Si ganaran los tres rivales, el Casademont caería a descenso. El equipo aragonés tiene el desempate a su favor de manera individual con los tres equipos.