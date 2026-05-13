Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket, sin miedo ante el Casademont Zaragoza: "Hemos ganado Ligas con el factor cancha a favor y en contra"

Con la máxima ambición y sin miedo al Casademont Zaragoza afronta el Valencia Basket la gran final de la Liga Femenina Endesa. Así lo aseguró Rubén Burgos en la previa del primer duelo de la eliminatoria. "Las jugadoras están en el mejor momento físico que se puede estar en este contexto de la temporada.Hemos ganado Ligas con el factor cancha en contra y a favor. Zaragoza lo tiene tras una excelente Liga regular. Lo que te exige es una mayor concentración para el primer partido y tratar de hacer que tenga menor importancia", valoró el técnico.

La confianza de Burgos en su equipo es plena. "Ganar ayuda anímicamente y da credibilidad a los planes de partido y al trabajo que realizamos. Parece que el resultado pone en valor las cosas y hemos trazado una línea de trabajo que nos ha llevado hasta la final”, explicó Burgos en rueda de prensa.

“El equipo llega muy ilusionado y con la confianza que da pasar eliminatorias. Hemos jugado ya muchas veces contra ellas y seguimos con la mentalidad de mejorar y adaptar las situaciones actuales del equipo a la realidad”, insistió. Burgos analizó la temporada a nivel global y rechazó que haya sido peor que otras: “Ha habido temporadas donde también hemos tenido muchas lesiones. Que salga todo tan bien es lo anormal y lo que hay que hacer es pelear, dar el cien por cien y superar obstáculos es lo normal. No lo veo peor que otros años”.