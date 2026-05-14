El agravio con los horarios del Casademont Zaragoza: se jugará la salvación en la ACB con tres partidos en seis días

El Casademont Zaragoza se jugará la permanencia en la Liga Endesa disputando los tres últimos partidos en tan solo seis días y en diferentes condiciones físicas con respecto a sus rivales más directos en un agravio tan evidente como evitable cuando se planteó el calendario de la competición.

El partido de la jornada 31 contra el Valencia Basket se iba a disputar ayer miércoles, pero el conjunto taronja forzó el quinto encuentro de su serie de cuartos de final de la Euroliga contra el Panathinaikos y, en un principio, se trasladó a ayer, 24 horas después del Valencia-Panathinaikos, que precisamente se jugó ayer.

El cuadro naranja amenazó con jugar contra el Baskonia el pasado domingo con el equipo U22 ante la concentración de partidos, priorizando la Euroliga, y no descartó hacer lo propio ante el Casademont. Sus plegarias surtieron efecto y la ACB aplazó el choque contra los aragoneses a la espera de una nueva fecha casi imposible de cuadrar, porque además el Valencia se clasificó para la Final Four, seguramente un hito que nadie en la ACB se esperaba al comienzo de temporada y que ha sido un tiro por la culata para la organización de la competición doméstica.

Este sábado a las 21.00 visita el Casademont al Baxi Manresa en la jornada 32 y tendrá ocho días para preparar el siguiente duelo, que será el correspondiente a la jornada 33 contra el UCAM Murcia en el Príncipe Felipe, a las 12.30, un horario que ha cambiado ya que antes estaba previsto a las 17.00. En ese impás de ocho días no se puede jugar contra el Valencia Basket, porque estará en Atenas disputando la Final Four, que es entre el viernes 22 (semifinales) y, si llega a la final, el domingo 24. Y hay que contar con viajes, entrenamientos y ruedas de prensa oficiales, lo que obliga a desplazarse con antelación.

El martes 26 se recuperará el Casademont-Valencia a las 21.15 horas, con los aragoneses jugando seguro dos días antes ante el UCAM Murcia y los valencianos lo mismo solo si llega a la final, si no lo harán con dos días más de descanso, aunque con el viaje de vuelta, porque este año es el primero que no existe ya el duelo por el tercer y cuarto puesto. El Real Madrid juega contra el Baskonia el miércoles 27, pero ninguno de los dos está en la pelea por no descender.

La última jornada contra el Breogán en Lugo será, a día de hoy y si no hay cambios, el viernes 29 de mayo, en jornada unificada y con horario por determinar. Si la Liga Endesa mantiene su plan, el Casademont habrá jugado domingo, martes y viernes, tres partidos en seis días, mientras que sus rivales simplemente disputarán sus duelos en fin de semana. Un agravio en toda regla.

Noticias relacionadas

Y la historia es más dantesca todavía por el Barça-Valencia de la jornada 33, la penúltima, que se jugará ya con la Liga Endesa terminada, dos días después de la jornada unificada, por lo que ambos equipos quizá puedan elegir a la carta su rival del playoff.