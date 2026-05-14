El Casademont U22 abre la Final a 6 ante el Gran Canaria

Este viernes arranca la Final a 6 de la Liga U22 para Casademont Zaragoza con el encuentro de cuartos de final frente a Gran Canaria (18:00 horas) en el Polideportivo El Plantío de Burgos. El conjunto rojillo buscará un puesto en semifinales en la fase final que decidirá al primer campeón de la historia de la competición.

El equipo dirigido por Jorge Serna llega a esta cita después de completar una temporada muy regular. Casademont Zaragoza terminó tercero del Grupo A en la primera fase con un balance de 10 victorias y 4 derrotas, mientras que en la segunda fase volvió a finalizar en tercera posición tras sumar 9 triunfos y 5 derrotas. Estos resultados permitieron al conjunto aragonés clasificarse directamente para la Final a 6.

Gran Canaria logró el ascenso al primer grupo en la segunda fase de la competición y consiguió sellar su presencia en Burgos tras superar el play-in previo. Ambos equipos ya se enfrentaron esta temporada y los dos encuentros cayeron del lado de Casademont, que buscará repetir resultado en un duelo decisivo.

Noticias relacionadas

La Final a 6 se disputará del 15 al 17 de mayo en Burgos y reunirá a los mejores equipos de formación del panorama nacional. En caso de victoria este viernes, Casademont Zaragoza accedería a las semifinales del sábado, donde se mediría a Barça Atlètic por un puesto en la gran final. Todos los encuentros de esta fase final serán de acceso gratuito para los aficionados en una competición impulsada conjuntamente por la ACB y la FEB, con el apoyo del CSD y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.