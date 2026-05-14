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La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: la 'Marea Roja' recibe a lo grande a las aragonesas

Sigue con nosotros el minuto a minuto del primer encuentro de una eliminatoria apasionante

Laia Flores, saludando a unos aficionados tras bajar del bus

Laia Flores, saludando a unos aficionados tras bajar del bus / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Dos partidos, como mucho tres. Eso es lo que le queda a la impresionante temporada del Casademont Zaragoza. Eso sí, lo que queda puede ser el premio gordo. Para ello, las aragonesas deberán vencer dos encuentros al Valencia Basket en la gran final de la Liga Femenina Endesa. Si puede ser, el primero debería ser hoy (21.00) en el Príncipe Felipe. La Marea Roja no fallará a su equipo y tratará de llevarla en volandas en una eliminatoria cargada de alicientes. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en el pabellón zaragozano:

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