En Directo
Casademont Zaragoza
La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: la 'Marea Roja' recibe a lo grande a las aragonesas
Sigue con nosotros el minuto a minuto del primer encuentro de una eliminatoria apasionante
Dos partidos, como mucho tres. Eso es lo que le queda a la impresionante temporada del Casademont Zaragoza. Eso sí, lo que queda puede ser el premio gordo. Para ello, las aragonesas deberán vencer dos encuentros al Valencia Basket en la gran final de la Liga Femenina Endesa. Si puede ser, el primero debería ser hoy (21.00) en el Príncipe Felipe. La Marea Roja no fallará a su equipo y tratará de llevarla en volandas en una eliminatoria cargada de alicientes. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en el pabellón zaragozano:
El Casademont, recibido como en las grandes ocasiones a su llegada al Príncipe Felipe. Los dos equipos, ya en el pabellón
Queremos un final de película: La previa del Casademont Zaragoza-Valencia Basket
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
- El calendario escolar en Aragón para 2026-2027 ya es oficial: estas serán todas las vacaciones, festivos y puentes del próximo curso
- Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal Imperial de Aragón a la altura de La Cartuja Baja