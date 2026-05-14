La previa del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: Queremos un final de película

Si el Casademont Zaragoza gana sus dos próximos partidos en el Príncipe Felipe, será el nuevo campeón de la Liga Femenina Endesa. Para un equipo que solo ha perdido un encuentro en competición doméstica en su hogar y ha ganado 14 podría parecer pan comido. Pero antes de lanzar las campanas al vuelo, hay que ver quién fue el equipo que logró asaltar el pabellón zaragozano. Efectivamente, el que va a ser su rival en la final. Su archienemigo Valencia Basket. Esta historia, que da hasta para guion de una película, es la que va a comenzar esta noche (21.00) en ese Príncipe Felipe que hay que defender con uñas y dientes. El final de la película será con aragonesas o valencianas levantando el título y los caminos hasta ahí pueden ser muy diferentes, pero todos que benefician a los intereses del Casademont (salvo uno que sería una proeza complicadísima) comienzan poniendo el 1-0 a favor en una eliminatoria que se decidirá al mejor de tres partidos

Sí, si las de Ferreres pierden no estará todo perdido, pero tener que ganar en el Roig Arena para seguir vivas y luego rematarlo una semana después en el Felipe sería algo tirando a milagroso. A favor del conjunto zaragozano es que este equipo es capaz de hacer de lo sobrehumano algo cotidiano, pero no es menos cierto que este Casademont es muy diferente al que asaltó el Roig Arena en dos ocasiones. Por eso es tan importante este primer partido

Sin Carla Leite, sin Pueyo (o con la balear limitada en lo físico) y sin Carlos Cantero tendrán que luchar las aragonesas ante un Valencia Basket al que le costó mucho funcionar pero que ahora parece que llega en uno de los mejores momentos del curso. No llega para nada mal el Casademont tampoco, pero sí algo disminuido por las ausencias. Desde la Final Six y ante equipos terrenales, ha respondido bien y ha seguido ganando casi sin parar, con la excepción del duelo de ida de semifinales en Salamanca

Conglomerado de estrellas

Ahora está por ver de qué es capaz ante un Valencia plagado de jugadoras de absoluta élite. Nombre por nombre (y salario por salario) el Casademont tendría poco que hacer ante las Fiebich, Awa Fam, Raquel Carrera, Anderson y compañía. Pero las zaragozanas apelan a la fuerza del grupo, como tantas otras veces, para vencer a un conglomerado de estrellas que, sin embargo, tampoco suelen arrollar a sus rivales y a veces dan muestra de que les falte cohesión. De hecho, estuvieron a un segundo de que un mermado Girona les dejará sin final. Ese puede ser un buen espejo en el que mirarse para que el Casademont vea que no es, ni mucho menos, imposible hincarle el diente a las taronjas. Tanto es así que, en otras circunstancias, ya lo han hecho cuatro veces esta temporada. Aunque no es menos cierto que los dos últimos duelos han caído del lado valenciano.

¿Quién puede desempatar una eliminatoria tan, a priori, igualada? Pues ahí estará la Marea Roja para volver a hacer lo que mejor sabe, dar a sus jugadoras el plus extra de energía y convicción necesarios para imponerse a rivales en teoría superiores. El liderazgo de Mariona, la garra de Laia, la resurrección de Oma, la clase de Vorackova, el poderío de Bankolé o la fuerza de Hempe y Gueye deberán tener un papel destacado en el primer partido de la película que va a cerrar la temporada para el equipo aragonés. Ojalá en los créditos los agradecimientos sean todos, por todo que nos han hecho disfrutar, para un Casademont que se haya guardado la mejor escena para el final.