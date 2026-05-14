Los triples de Merritt Hempe no bastan: las notas del Casademont Zaragoza-Valencia
Irregular actuación de las jugadoras del equipo aragonés en el primer partido de la final
Hempe | 8 |
Triplista. Anotó todos los puntos que no encontraron otras. 4 de 5 en triples.
Mariona | 6 |
Ofuscada. Llegó algo tarde al partido. Una de las más enfadadas con los árbitros.
Flores | 4 |
Precipitada. Le faltó calma y cometió demasiadas pérdidas. No estuvo fina.
Oma | 7 |
Incansable. 13 puntos y un gran trabajo. Fue de las que más creyó en la remontada.
Vorackova | 4 |
Despistada. Errores impropios que hicieron que jugara bastante poco.
Bankolé | 7 |
Soñadora. Lo intentó sin parar con mayor o menor acierto. Luchadora.
Fingall | 6 |
Motivada. Fue de más a menos y se contagió al final con alguna imprecisión.
Mawuli | 5 |
Desapercibida. No destacó ni para bien ni para mal en sus 15 minutos en pista.
Gueye | 4 |
Superada. Solo jugó 10 minutos porque Hillsman la desbordó por completo.
Hermosa | 5 |
Recurso. Ferreres optó por la española, aunque no tuvo mucho impacto.
Pueyo | - |
Banquillo. Calentó con el resto, pero todavía no está para jugar.
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