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Los triples de Merritt Hempe no bastan: las notas del Casademont Zaragoza-Valencia

Irregular actuación de las jugadoras del equipo aragonés en el primer partido de la final

Hempe celebra uno de sus triples ante Valencia

Hempe celebra uno de sus triples ante Valencia / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Hempe | 8 |

Triplista. Anotó todos los puntos que no encontraron otras. 4 de 5 en triples.

Mariona | 6 |

Ofuscada. Llegó algo tarde al partido. Una de las más enfadadas con los árbitros.

Flores | 4 |

Precipitada. Le faltó calma y cometió demasiadas pérdidas. No estuvo fina.

Oma | 7 |

Incansable. 13 puntos y un gran trabajo. Fue de las que más creyó en la remontada.

Vorackova | 4 |

Despistada. Errores impropios que hicieron que jugara bastante poco.

Bankolé | 7 |

Soñadora. Lo intentó sin parar con mayor o menor acierto. Luchadora.

Fingall | 6 |

Motivada. Fue de más a menos y se contagió al final con alguna imprecisión.

Mawuli | 5 |

Desapercibida. No destacó ni para bien ni para mal en sus 15 minutos en pista.

Gueye | 4 |

Superada. Solo jugó 10 minutos porque Hillsman la desbordó por completo.

Hermosa | 5 |

Recurso. Ferreres optó por la española, aunque no tuvo mucho impacto.

Pueyo | - |

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Banquillo. Calentó con el resto, pero todavía no está para jugar.

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