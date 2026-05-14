Los triples de Merritt Hempe no bastan: las notas del Casademont Zaragoza-Valencia

Hempe | 8 |

Triplista. Anotó todos los puntos que no encontraron otras. 4 de 5 en triples.

Mariona | 6 |

Ofuscada. Llegó algo tarde al partido. Una de las más enfadadas con los árbitros.

Flores | 4 |

Precipitada. Le faltó calma y cometió demasiadas pérdidas. No estuvo fina.

Oma | 7 |

Incansable. 13 puntos y un gran trabajo. Fue de las que más creyó en la remontada.

Vorackova | 4 |

Despistada. Errores impropios que hicieron que jugara bastante poco.

Bankolé | 7 |

Soñadora. Lo intentó sin parar con mayor o menor acierto. Luchadora.

Fingall | 6 |

Motivada. Fue de más a menos y se contagió al final con alguna imprecisión.

Mawuli | 5 |

Desapercibida. No destacó ni para bien ni para mal en sus 15 minutos en pista.

Gueye | 4 |

Superada. Solo jugó 10 minutos porque Hillsman la desbordó por completo.

Hermosa | 5 |

Recurso. Ferreres optó por la española, aunque no tuvo mucho impacto.

Pueyo | - |

Banquillo. Calentó con el resto, pero todavía no está para jugar.