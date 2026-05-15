Arnau Ferreres, entrenador del Casademont Zaragoza: «Nos ha condicionado el segundo cuarto»

Arnau Ferreres, entrenador del Casademont Zaragoza, puso en valor que su equipo, pese a la derrota y al resultado adverso, ganó el primer, el tercer y el cuarto cuarto, pero «el segundo nos ha condicionado mucho». 7-22 fue el parcial para el Valencia Basket en esos diez minutos.

Más allá de los números, entre las claves del partido el técnico resaltó «el rebote», que fue uno de los aspectos más destacados en unos primeros minutos en los que «empezamos muy bien», pero que después «se nos ha devaluado un poquito». Y otro aspecto, el porcentaje de acierto desde el triple, «que puede ser un poco mejor». «Valencia te exige mucho, es un grandísimo equipo y vamos a trabajar para poder tener situaciones más claras todavía de tiro para que estos porcentajes puedan subir», apostilló.

De todos modos, Ferreres pide pasar página y centrarse en lo que viene: «Hemos perdido el primero, pero vamos a por el segundo y el tercero y no hay ninguna duda de que con este equipo podemos hacerlo». «Al equipo, lógicamente, no le gusta perder, como a ningún equipo del mundo, en ninguna Liga ni ninguna categoría, pero estoy convencido, como hemos hecho cada vez, que nos vamos a levantar y que vamos a volver el domingo todavía más fuertes de lo que hemos estado durante todo el año», insistió.

En cuanto a nombres propios, uno por lado. Primero, el de Helena Pueyo, que según reconoció el técnico antes del partido a Aragón TV ya tenía el visto bueno médico para volver a la pista, pero no dispuso de minutos ya que «la jugadora no se ha visto dispuesta para jugar».Y el segundo, el de Hillsman, pívot del Valencia, que terminó con 20 puntos. «Cualquier jugadora del Valencia te puede hacer daño. Estábamos preparados para cualquiera y ha sido ella», aseguró.

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Por último, de cara al domingo, Arnau considera que «el rebote va a seguir siendo un factor clave, se pueden mejorar cosas en defensa y veremos en ataque qué aspectos mejoramos para castigar».