El atasco en el triple del Casademont Zaragoza en el peor momento

Decían tanto Mariona como Helena Oma al terminar con derrota el primer duelo de la final de Liga contra el Valencia Basket que «tenemos que recuperar la confianza que nos falta», especialmente en el tiro. Y Arnau Ferreres, en rueda de prensa, aseguró lo mismo. El problema es que tiene que ser ya, este domingo mismo, porque no hay más margen de error.

El Casademont Zaragoza está viviendo un atasco con el tiro de tres, un cortocircuito en el peor momento posible, cuando está un título en juego, el más ilusionante de su historia. El equipo aragonés volvió a vivir ante el Valencia una noche aciaga desde más allá del arco, una situación que empieza a ser incluso exasperante.

Ante el mermadísimo Estepona y contra el Perfumerías Avenida sí que le dio para sobrevivir sin el acierto de tres, especialmente frente a las salmantinas, por el buen trabajo defensivo principalmente, entre otros factores, lo que le permitió sacar adelante la eliminatoria. Pero ante un rival como el Valencia Basket, repleto de calidad, de jugadoras de alta escuela y con infinidad de recursos, el riesgo de derrota sin acierto de tres se eleva exponencialmete. Y así fue.

Contra el conjunto taronja el dato era de 4 convertidos de 24 intentos casi al final del partido. Solo en los últimos minutos logró dos más en tres tentativas, lo que maquilló el desastre hasta un dato final de 6/27, un paupérrimo 22%. El Valencia Basket anotó los mismos seis triples, pero necesitó ocho intentos menos para lograr los mismos registros. Ocho ataques perdidos.

Sin embargo, el dato contra el Valencia Basket no es único y sí es un mal que afecta a casi todo el playoff, salvo por un encuentro. Contra el Perfumerías Avenida, en la vuelta en el Príncipe Felipe, el porcentaje fue un 14% (3/21); y en la ida fue mejor pero no mucho, un 8/22, un 33%.

El único día que se salva de verdad es el choque de vuelta contra el Estepona, que fueron 11/26 (42%), cinco más que en la ida (6/25). El dato total de todo el playoff es de 34 de 123, un 27%. Así es imposible alzar el título, salvo que todo lo demás sea totalmente impoluto o un mal día de un Valencia muy fiable.

Solo Hempe se salvó

Pocas se salvan de este bajón abrupto, un problema que está siendo global salvo algunos días de inspiración de ciertas jugadoras. Contra el Valencia Basket la mejor sin duda fue Merritt Hempe, que convirtió cuatro lanzamientos desde el 6,75 con solo un fallo, pero Mariona hizo 0/5, Vorackova falló el único que lanzó, Bankolé firmó un sonrojante 1/7, Mawuli marró los dos que tiró y Oma logró 1 de 3.

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Mariona Ortiz tampoco consiguió anotar sus cuatro triples ante el Perfumerías en la vuelta, por lo que lleva 0/9, y eso que venía de un excelente 5/8 en los otros encuentros de playoff. Vorackova ha metido 3 de 14 en toda la promoción, el dato de Bankolé es similar (5 de 20) y Hempe despertó contra el Valencia, pero antes sumaba 3 de 13 tan solo. Mawuli, otra tiradora, suma en cinco choques 5 de 15, salvada por la ida en Estepona, Helena Oma acumula 4 de 17 y Aminata Gueye, 2 de 7. Este domingo es la hora de revertirlo, porque no hay más oportunidades.