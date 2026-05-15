El Casademont Zaragoza U22, a semifinales tras vencer al Gran Canaria

El Casademont Zaragoza U22 cumplió con las expectativas y se impuso en el duelo de cuartos de la final a seis de la competición, en Burgos, al Gran Canaria (101-89) en un choque que tuvo controlado la mayor parte del tiempo. Hoy, a las 16.00, se cita con el Barça en las semifinales, el gran favorito a alzar el título junto al Real Madrid, que va por el otro lado del cuadro.

Empezó muy bien el Casademont, con un 6-0 inicial, que fue respondido por los insulares, que le dieron la vuelta hasta el 11-12. Desde ahí, los aragoneses dominaron el marcador hasta la bocina final. Un alley-oop de Traoré y el liderazgo de Savkov dejaron la diferencia en 5 puntos (26-21) en el primer cuarto.

Tras otro mate de Traoré precedido de un triple de Juan García, el Casademont se fue a los 13 de ventaja, pero una antideportiva a Álex Moreno, una canasta y personal y un mate de Mbengue redujeron la diferencia hasta los 6. Al descanso, fueron 8 de margen, aunque con los insulares despertando en el duelo.

En el comienzo de la segunda mitad, el Gran_Canaria encendió las alarmas colocándose a 4 tan solo, pero los zaragozanos reaccionaron por su poderío interior y el acierto de tres de Álex Moreno. El choque entró entonces en un toma y daca, con canastas en uno y otro lado que fueron manteniendo al Casademont cómodo en el encuentro. Finalmente, en los últimos cuatro minutos el Gran Canaria arrojó la toalla y logró el equipo de Jorge Serna cerrar el duelo.

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Savkov (26 de valoración), Faye (23 puntos), Álex Moreno (17 puntos) y Traoré (17 puntos), fueron los más destacados en la victoria de semifinales.