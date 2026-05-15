El Casademont Zaragoza U22, a semifinales tras vencer al Gran Canaria
El equipo de Jorge Serna se cita este sábado con el Barça para buscar un hueco en la final
El Casademont Zaragoza U22 cumplió con las expectativas y se impuso en el duelo de cuartos de la final a seis de la competición, en Burgos, al Gran Canaria (101-89) en un choque que tuvo controlado la mayor parte del tiempo. Hoy, a las 16.00, se cita con el Barça en las semifinales, el gran favorito a alzar el título junto al Real Madrid, que va por el otro lado del cuadro.
Empezó muy bien el Casademont, con un 6-0 inicial, que fue respondido por los insulares, que le dieron la vuelta hasta el 11-12. Desde ahí, los aragoneses dominaron el marcador hasta la bocina final. Un alley-oop de Traoré y el liderazgo de Savkov dejaron la diferencia en 5 puntos (26-21) en el primer cuarto.
Tras otro mate de Traoré precedido de un triple de Juan García, el Casademont se fue a los 13 de ventaja, pero una antideportiva a Álex Moreno, una canasta y personal y un mate de Mbengue redujeron la diferencia hasta los 6. Al descanso, fueron 8 de margen, aunque con los insulares despertando en el duelo.
En el comienzo de la segunda mitad, el Gran_Canaria encendió las alarmas colocándose a 4 tan solo, pero los zaragozanos reaccionaron por su poderío interior y el acierto de tres de Álex Moreno. El choque entró entonces en un toma y daca, con canastas en uno y otro lado que fueron manteniendo al Casademont cómodo en el encuentro. Finalmente, en los últimos cuatro minutos el Gran Canaria arrojó la toalla y logró el equipo de Jorge Serna cerrar el duelo.
Savkov (26 de valoración), Faye (23 puntos), Álex Moreno (17 puntos) y Traoré (17 puntos), fueron los más destacados en la victoria de semifinales.
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